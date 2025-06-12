برنامج عجمان للتميز يعزز جاهزية منظومة العمل الحكومي للمستقبل

MENAFN - Al-Bayan) عقد برنامج عجمان للتميز الحكومي، ورشة تعريفية بعلامة ((مختبر الابتكار))، بمشاركة موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة عجمان، وذلك ضمن جهود البرنامج لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يعزز جاهزيته لمتطلبات المستقبل.

واستعرضت الورشة، أطر عمل ((علامة مختبر الابتكار))، كإحدى المبادرات المؤسسية، الرامية إلى بناء بيئة ابتكارية فعالة ومستدامة داخل الجهات الحكومية.

وتتيح المبادرة للجهات، فرصة تقييم المختبرات الابتكارية لديها، سواء كانت افتراضية أو واقعية، وذلك وفق معايير تشغيلية واضحة، مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. وجاء إطلاق ((علامة مختبر الابتكار))، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان، التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل، وبناء منظومة مرنة ومتميزة في تقديم الخدمات وصياغة السياسات.

وتهدف المبادرة، إلى توحيد المعايير، وتحفيز الجهات على تبني التفكير الإبداعي، وتوظيف منهجيات وأدوات حديثة، في تصميم وتنفيذ مبادراتها، بما يعزز من ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، ويدعم مسيرة التحسين المستمر في الأداء الحكومي.