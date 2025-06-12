"أبوظبي للمحاسبة" ينظم "ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي" 17 الجاري

"أبوظبي للمحاسبة" ينظم "ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي" 17 الجاري
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الجهاز المتواصل بتعزيز جودة وكفاءة ممارسات التدقيق الداخلي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتعزيز الحوكمة على مستوى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
ويستضيف الملتقى أكثر من 300 مشارك من مديري ومسؤولي إدارات التدقيق الداخلي، إضافة إلى متخصصي الحوكمة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وشركائه الاستراتيجيين.
ويهدف إلى توفير منصة تفاعلية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين ممارسي التدقيق الداخلي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
ويُعقد هذا الحدث الاستراتيجي بمشاركة جهاز الإمارات للمحاسبة ودائرة التمكين الحكومي، كما يرحب بممثلي الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، بما يعكس نهجاً وطنياً موحداً لتطوير ممارسات التدقيق الداخلي والحوكمة على مستوى الدولة.
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