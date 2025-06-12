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"أبوظبي للمحاسبة" ينظم "ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي" 17 الجاري

"أبوظبي للمحاسبة" ينظم "ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي" 17 الجاري

2025-06-12 08:01:19
(MENAFN- Al-Bayan) ينظم جهاز أبوظبي للمحاسبة، النسخة الثانية من ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابته، يوم 17 يونيو الجاري في أبوظبي.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الجهاز المتواصل بتعزيز جودة وكفاءة ممارسات التدقيق الداخلي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتعزيز الحوكمة على مستوى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

ويستضيف الملتقى أكثر من 300 مشارك من مديري ومسؤولي إدارات التدقيق الداخلي، إضافة إلى متخصصي الحوكمة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وشركائه الاستراتيجيين.

ويهدف إلى توفير منصة تفاعلية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين ممارسي التدقيق الداخلي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

ويُعقد هذا الحدث الاستراتيجي بمشاركة جهاز الإمارات للمحاسبة ودائرة التمكين الحكومي، كما يرحب بممثلي الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، بما يعكس نهجاً وطنياً موحداً لتطوير ممارسات التدقيق الداخلي والحوكمة على مستوى الدولة.

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