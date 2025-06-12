أكسيوس : الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بعدم مشاركتها مباشرة في أي ضربة على إيران

خبرني - أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة أن واشنطن حذرت الحكومة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في أي ضربة على منشآت إيران النووية.

وكتب الموقع: "أبلغت إدارة ترامب الحكومة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في أي ضربة إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية".

ولم تُفصح المصادر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستُقدم مساعدة استخباراتية أو لوجستية، مثل تزويد الطائرات بالوقود جوا.

وأضاف الموقع أنه وعلى الرغم من ذلك، ستساعد الولايات المتحدة إسرائيل، على الأرجح، في الدفاع عن نفسها ضد أي رد إيراني، كما فعلت خلال الهجمات الإيرانية السابقة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن إسرائيل قد تضرب إيران يوم الأحد إذا لم توافق طهران على وقف العمل على إنتاج سلاح نووي محتمل.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان.

وأجرت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني بوساطة عُمانية، كان آخرها في روما يوم 23 مايو، وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أعقابها عن آليات مقترحة من عُمان قد تساعد في تذليل العقبات أمام تحقيق تقدم في المفاوضات، مشيرا إلى إمكانية تحقيق هذا التقدم بعد جولة أو جولتين إضافيتين.