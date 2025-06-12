هل يعلن الفيدرالي الأمريكي التحول؟.. تباطؤ الأسعار يدفع نحو التيسير

خبرني - زادت فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة بدءا من سبتمبر/أيلول على ما يبدو اليوم الخميس.

وقد أشار تقريران حكوميان إلى تراجع التضخم وظهور مؤشرات حول ضعف محتمل في سوق العمل.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية بأن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.6% في مايو/أيار عنها قبل عام، بعد ارتفاعها 2.5% في أبريل/نيسان.

وبأخذ هذا في الحسبان مع الزيادات التي جاءت أقل من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين في مايو/أيار، قدر اقتصاديون أن التضخم حسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لضغوط الأسعار الأساسية، من المرجح أن يكون قد ارتفع بما يتماشى مع هدف البنك المركزي البالغ 2% الشهر الماضي.

وكتب خبراء اقتصاد في بانثيون ماكرو إكونوميكس أنهم لا يزالون يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم في وقت لاحق من هذا العام، ولكن "لا يزال الاتجاه على المدى القريب مناسبا، مما يتيح (لمجلس الاحتياطي الاتحادي) الإشارة الأسبوع المقبل إلى أنه لا يزال يعتزم البدء في تيسير السياسة النقدية مرة أخرى في وقت لاحق من العام".

وتشير تقديراتهم إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفعت 0.12% فقط في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان، استنادا إلى أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين. وأصدر خبراء الاقتصاد في شركات وول ستريت الأخرى تقديرات مماثلة.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية استقرت عند 248 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو/حزيران.