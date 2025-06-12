الأردن.. 3 موظفين يختلسون أموال مودعين من بنك شهير

خبرني - أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة على ثلاثة موظفين أحدهم امرأة وتغريمهم مبلغ 15 ألف دينار، بعد إدانتهم بقضية اختلاس أموال مودعين من أحد البنوك الشهيرة.

كما قررت المحكمة إسقاط تهمة“استعمال مصدقة كاذبة” عن المتهم الرابع، استنادًا إلى قانون العفو العام لعام 2024.

وتعود تفاصيل القضية إلى 2 تشرين الثاني 2022، حين اكتشف أحد عملاء البنك أن حسابه الذي يحتوي على وديعة بقيمة 10 آلاف دينار وحساب آخر فيه 900 دينار، قد أصبح رصيده صفرًا، بعد أن تم تحويل الأموال إلى حساب عميل آخر متورط مع المتهمين.

كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان موظفًا في قسم تكنولوجيا المعلومات، ويمتلك صلاحية تحويل الأموال بين الحسابات، حيث استغل منصبه في البحث عن الحسابات الراكدة لاختلاس الأموال دون إثارة الشبهات.

وبتواطؤ مع زملائه، قام بجمع معلومات من العميل عبر التطبيق الإلكتروني، ومن ثم استخدمها المتهم الرابع لتزوير هوية على ورقة بيضاء، تضمنت بيانات حقيقية وصورة مزورة لأحد المتعاونين معهم.

تمت عمليات تحويل الأموال من حسابات متعددة إلى حساب شخص وسيط، حصل بدوره على مبلغ 1500 دينار كحصة من العملية، فيما تم توزيع المبالغ المتبقية بين المتهمين.

وأظهرت التحقيقات، من خلال مراجعة الكاميرات والسجلات وأرقام الهواتف، أن عملية الاختلاس كانت منظمة وشارك فيها الموظفون الثلاثة كلٌ حسب دوره، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة قرابة 11 ألف دينار.

وقد أُسندت للمتهمين تهم جنائية بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، من بينها: الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، والاحتيال، والاختلاس، فيما وُجهت تهمة“استعمال مصدقة كاذبة” إلى المتهم الرابع الذي أسقطت عنه لاحقًا.

يُذكر أن هذه القضية تُعد الثانية من نوعها التي تستهدف أموال مودعين في البنوك، حيث شهدت البلاد قبل نحو ثلاث سنوات قضية مشابهة تورط فيها محامٍ كفيف وموظف بنك، قاما باختلاس مبلغ 670 ألف دينار من رصيد عميل راكد بعد تزوير هويته.

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