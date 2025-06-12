"الطفل يقرأ".. ثقافة مستدامة تبني جيلاً مؤهلاً

MENAFN - Al-Bayan) يُطلق مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار حملته المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، وبالتعاون مع كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، فعالية ((الطفل يقرأ))، يوم 12 يونيو في مكتبة الطفل بالمجمع الثقافي في أبوظبي.

وتتيح الفعالية للأطفال خوض تجربة قرائية ماتعة، تجسّد روح عام المجتمع، وتحقق أهداف الحملة في تعزيز اللغة العربية، وتؤكّد أهمية القراءة في إعداد جيل واعٍ يتخذ القراءة عادة يومية.

وتسعى الفعالية، التي تستهدف نحو 70 طفلاً برفقة أولياء أمورهم، إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال، وتعزيز مشاركة الأسر، وتمكين المعلمات في وسائل وأدوات واستراتيجيات تنمية مهارات القراءة المبكرة.

وتقدم جلسات الفعالية تجارب قرائية غامرة تحفّز الخيال، وتعزز مهارات اللغة، وتشجع على التفاعل الأسري الهادف، تأكيداً على الدور الحيوي للقراءة المشتركة في تنمية الطفولة المبكرة.

ويشارك في تنفيذ الأنشطة 15 طالبة من كلية التربية، يتوزعن على مجموعتين؛ إذ تقوم كل طالبة في المجموعتين بقراءة قصة وقيادة النشاط المرتبط بها، في جلسة تضم 5 أطفال، وتستمر 45 دقيقة، وسيتم تخصيص وقت إضافي للانتقال بين الأنشطة التكميلية برفقة معلمات لتوجيه الأطفال بين المحطات ما يضمن تجربة سلسة ومنظمة ضمن بيئة محفزة للقراءة والتفاعل.

وتتضمن الفعالية جلسات تفاعلية لسرد القصص الشفوية، تتبعها أنشطة إثرائية تقودها طالبات كلية التربية المتخصّصات في الطفولة المبكرة والتربية الخاصة، للعمل على إبراز دور القراءة كجزء أساسي من الحياة اليومية، وتعزيز الروابط بين الأطفال والأسر والمربين، وتنمية الفضول إلى المعرفة وحب التعلم والقراءة لدى الأطفال.

وسيتم تنفيذ الفعالية في سبع محطّات تُقرأ فيها سبع قصص، لكل منها بيئة مختلفة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المصاحبة لها.

وترافق كل قصة وسائل إيضاح وأدوات مساندة تسهم في تكريس القصص ورسائلها التربوية والأخلاقية في ذاكرة الطفل.

كما سيتاح للأطفال بعد انتهاء العرض، أن يتصفحوا القصص بأنفسهم لاستكشاف الرسوم التوضيحية، وفهم كل قصة وفقاً لمنظورهم الخاص.

ويهدف هذا النشاط إلى متابعة القصص غير النصية، ما يدعم تفاعلهم مع السرد البصري، وتطوير سردهم الخاص بناءً على الصور وتسجيلها على أجهزة ((الآيباد)).

واختار المركز قصصاً لأديبات متخصصات في أدب الأطفال، وهي: ((ميزتي)) و((ليس وحشاً)) و((أين ذهبت الدجاجة؟)) للكاتبة أمل ناصر، و((أبي وصندوق السعادة)) للكاتبة ريم القرق، و((سروج الغنوج)) و((سولا العجولة)) و((فولة الأكولة)) للكاتبة أوديل بايول، والقصتان الأخيرتان من إصدارات مشروع كلمة للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية.