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"حوارات" تناقش التحولات الثقافية وقيم الهوية

"حوارات" تناقش التحولات الثقافية وقيم الهوية

2025-06-12 07:17:24
(MENAFN- Al-Bayan) تنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع متحف سيئول للفنون، جلستين حواريتين معمقتين، وذلك ضمن البرنامج العام لمعرض ((الوسائط المتعددة: كلنا دوائر مفتوحة))، المقام في منارة السعديات بأبوظبي، خلال الفترة من 16 مايو حتى 30 يونيو 2025.

إذ تهدفان إلى استكشاف ومناقشة عوالم وموضوعات الذاكرة والهوية والتحولات الثقافية والعمرانية المتعددة. تقام إحدى الجلستين غداً، أما الأخرى فتقام في 20 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والقيّمين والمفكرين الثقافيين، ضمن برنامج ((حوارات متعددة))، الذي يوفر منصة حوارية رفيعة للتفاعل مع أبرز الأصوات في مشهد الفن والثقافة المعاصرة.

ويعد المعرض ثمرة تنسيق مشترك بين المنسقتين الفنيتين يونغ هوان يو من متحف سيئول للفنون، ومايا الخليل، ويضم 48 عملاً لـ29 فناناً كورياً، من بينهم روّاد مثل نام جون بايك وبارك هيونكي، وأسماء معاصرة بارزة مثل لي بول، وهيغي يانغ، وأيونغ كيم، وموكا لي.

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