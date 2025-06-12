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45 حبة لوز تعالج متلازمة التمثيل الغذائي

45 حبة لوز تعالج متلازمة التمثيل الغذائي

2025-06-12 07:17:23
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد لينوس بولينغ وكلية الصحة بجامعة ولاية أوريغون أن تناول نحو 45 حبة لوز يومياً لمدة 12 أسبوعاً قد يحسّن مؤشرات صحية مهمة لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي.

وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة ((نوتريتون ريسيرتش)).

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