  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تقنية جديدة تنقذ فنجان قهوتك اليومي

تقنية جديدة تنقذ فنجان قهوتك اليومي

2025-06-12 07:17:23
(MENAFN- Al-Bayan) ابتكرت جامعة إدث كوان الأسترالية طريقة فاعلة لرصد إصابات ثمار البن بآفة ((حفار توت القهوة))، وهي حشرة تسببت بخسائر تجاوزت مليار دولار عالمياً في 2023. وتعتمد التقنية على برنامج لمعالجة الصور يُحاكي الرؤية البشرية.

MENAFN12062025000110011019ID1109668608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث