أمل العبدولي.. طالبة تتألق في فنون كتابة المقال

MENAFN - Al-Bayan) حدث مميز تألقت فيه الطالبة أمل عبدالعزيز محمد العبدولي ذات الـ 15 عاماً في مسابقات الكتابة الإبداعية، أمل طالبة من أكاديمية الديار الدولية الخاصة بالفجيرة، استطاعت أن تبرز موهبتها الفريدة في كتابة المقالات، التي عُرفت بحبها العميق للكلمات، حيث أسرت قلوب لجنة الحكم بإبداعها وأسلوبها المتميز، وذلك بعد أن فازت بجائزة أصغر مشاركة في جائزة المقال الإماراتي 2025، في فرع المقال الفكري عن مقالها ((الإمارات .. حيث يصنع التسامح معجزة التعايش)).

وتقول أمل: ((كانت لحظة لا تُنسى، لأن هذا التكريم لم يكن فقط تتويجاً لما كتبت، بل اعترافاً بأن للكلمة التي أكتبها وزناً وصدى، وتضاعفت سعادتي حين عرفت بوجود خطة لتنظيم ورش تدريبية بالتعاون مع ((نادي دبي للصحافة))، تهدف لتمكين الكتّاب الصغار، وتعزيز أصواتهم محلياً ودولياً)).

وتحدثت أمل عن رحلتها في عالم الكتابة، مشيرة إلى أن حبها للقراءة والكتابة بدأ منذ طفولتها بدعم وتشجيع من أسرتها، عندما كانت تقرأ قصصاً مشوّقة، ثم بعدها دخلت عالم الكتابة بالمدرسة خلال حصة اللغة العربية، حيث بدأت رحلتها مع التعبير وكتابة النصوص بأنواعها المختلفة، وبدعم من معلميها وبيئتها المشجعة، بدأت بكتابة القصص القصيرة، لتتعلم معها كيف تصوغ البداية، وتضع العقدة، وتُبدع في الخاتمة، ما ساعدها على تطوير قدراتها الإبداعية، وبفضل هذا الشغف، بدأت أمل تتدرب على كتابة المقالات، واستفادت من التغذية الراجعة التي تلقتها من معلماتها، لتبدع في تنويع مواضيع مقالاتها، مستعرضة قضايا مجتمعية مختلفة بأسلوب مميز، لتكتشف بأن المقال يمنحها مساحة تعبير مختلفة، تستطيع فيها أن تبني رأياً، وتعرض فكرة، وتناقش قضية، لتنطلق بمشاركات في مسابقات ثقافية تدعم موهبتها.

تقول أمل: ((وُلدتْ أولى محاولاتي الإبداعية، وكانت من بينها مشاركتي في تأليف قصة ((رزنامة الخمسين))، التي نُشرت لاحقاً ضمن الكتاب القصصي ((حرّر خيالك – الإمارات في عيونك))، شعرت وقتها أن الكتابة ليست نشاطاً عابراً، بل عالماً أحب أن أنتمي إليه، وصفت فيها بأن الكتابة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي أداة لفهم العالم من حولنا وبناء جسور التواصل مع الآخرين)).

وتكمل أمل حديثها قائلة: ((جاءت محطة جديدة في مسيرتي: ((برنامج نقاش الناشئة)) عبر إذاعة الشارقة، لم أكن مجرد مشاركة صوتية، بل كنت جزءاً من الفريق المعدّ، حيث أشارك في اختيار المواضيع، والبحث، وصياغة الأفكار، كنا نعمل معاً، مجموعة من الأصدقاء، نتبادل الآراء، ونصنع محتوى نحمله بشغف ليصل للمستمعين، هذه التجربة منحتني مهارة التفكير الجماعي، والكتابة الواعية، وتحويل النقاش إلى رسالة)).

ترى أمل أن كل إنجاز يبدأ بخطوة، وكل كلمة كتبتها كانت تعبيراً عن ذاك الحلم والشغف بطريقة نحو عالم الصحافة وكتابة المقال الاماراتي، حيث تؤكد أن الإبداع والتميز يأتيان من الشغف والعمل الجاد، وتخطط أمل لكتابة المزيد من المقالات، آملة أن تُلهم الآخرين بحب القراءة والكتابة.

حصدت أمل في مسيرتها العديد من جوائز التميز أبرزها حصولها على الوسام الفضي عام 2023، ثم الوسام الذهبي 2024 من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وفازت مرتين بجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز، خلال عامي 2019 و2024، وحصلت على جائزة ولقب سفيرة الوقاية المجتمعية 2021، نالت في عام 2020 جائزة الشارقة للتميز التربوي، كما حصلت على لقب فارسة التطوع، والفوز بلقب أبطال الحياد المناخي في عام 2023.