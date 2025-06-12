MENAFN - Al-Bayan) نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ضمن نشاط نادي القصة، فعالية بعنوان: ((قراءات نقدية وشهادات في أدب الراحل عبدالله صقر))، قدمها القاص محسن سليمان، رئيس نادي القصة، وشارك فيها كل من: الأديب عبدالفتاح صبري، والدكتور محمود بكري، والدكتورة مريم الهاشمي. وبدأ عبدالفتاح صبري الجلسة متحدثاً عن سيرة الراحل وريادته بفن القصة القصيرة من خلال مجموعته ((الخشبة)). كما تطرق إلى تناول النقاد لمجموعته بترحيب بالغ الإعجاب.

وقدم الدكتور محمود بكري ورقة بعنوان: ((تأملات الذات وهواجس الغياب))، حيث يحضر ((الغياب)) كحالة وجودية مركبة في مجمل نصوص الراحل النثرية.

عالم ذاتي

وكانت ورقة الدكتورة مريم الهاشمي بعنوان: ((عالم ذاتي في نصوص عبدالله صقر))، حيث قالت عن القصة وفضاءاتها: (( عالم مستقل يقع خلف نسيج متعدد ومتنوع، كاللغة والأفكار والرموز والشفرات، وأعتقد أن الكاتب عبدالله نفسه أدرك هذه الحقيقة، بوعيه أو لا وعيه، المرتبطة بلبنات متنوعة ومتداخلة في تجربته؛ ولذا ركن إلى تسميتها بـ (النصوص).

ونحن أمام مفهوم القصة القصيرة في كونها صيغة سردية لها مغزى خاص جداً بالنسبة للشخصية القصصية، وهو الإنسان باعتباره فاعلية ثقافية متصلة مع الموقف والزمن والمكان)).

وتابعت: ((التجربة لدى عبدالله صقر هي خبرة خاصة مرتبطة بالعالم الداخلي (الأفكار والانفعالات) التي تشكلت بسلوك لغوي. وقد استعان في نصوصه – كما يسميها – بخيال الشعر أو بعناصره المعتمدة على الكثافة التعبيرية أو إسقاطات الرموز من أجل القضايا التي أراد الوقوف عليها)).