"دبي سفاري بارك".. موسم استثنائي للزيارات شهد 52700 جولة

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت دبي سفاري بارك، الوجهة الرائدة للحياة البرية والسياحة في المنطقة، موسمها السادس الذي يُعد الأكثر نجاحاً على الإطلاق، ومع بدء عطلتها الصيفية السنوية، كشفت الوجهة عن سلسلة من الإنجازات البارزة التي تحققت خلال الأشهر الثمانية الماضية، شملت ارتفاعاً كبيراً في الإقبال على التجارب التعليمية التفاعلية، وتأثيراً ملموساً في مجال حماية الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، فضلاً عن أرقام قياسية في عدد الزوار، حيث سجّل هذا الموسم أعلى معدل للزيارات منذ تأسيس دبي سفاري بارك، بنمو سنوي بلغ نحو %16.

وشهدت عطلات نهاية الأسبوع إقبالاً كثيفاً من الزوار، وسجلت المناسبات الوطنية والإقليمية حضوراً قياسياً، في حين استمرت جولات السفاري دون توقف لتلبية الطلب، حيث تجاوز عددها 52700 جولة، وحققت دبي سفاري بارك إنجازات بارزة في مجالات التثقيف والتوعية البيئية، إلى جانب دورها المتنامي في جهود الحفاظ على الحياة البرية، ما يرسخ مكانتها وجهةً مفضلةً للعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك السياح ومن مختلف الأعمار، للاستمتاع بتجربة ترفيهية وتعليمية وسط الطبيعة.

إقبال قياسي

وشهدت الوجهة خلال فترة الاحتفال بـ((عيد الاتحاد)) لدولة الإمارات أكثر من 43,000 زائر خلال أربعة أيام فقط حيث صادفت أيضاً عطلة نهاية الأسبوع، محققةً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ دبي سفاري بارك بمقارنة عدد الزوار بفترة الزيارة.

وشهدت الفعاليات الموسمية، التي جمعت بين تجارب جديدة وأخرى مفضلة للزوار مثل Wild Fiesta و((الحياة البرية في الليل)) و((إفطار في البرية))، تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

وسجّلت ((جولات السفاري الليلية))، الوحيدة من نوعها في المنطقة والتي أطلقت في الموسم السادس، أكثر من 17,000 زيارة خلال شهر واحد فقط، في ظل الإقبال الكبير على استكشاف سحر الحياة البرية ليلاً.

أما العرض الجديد ((أصداء الحياة البرية))، فقد كان من أبرز محطات الموسم، حيث جذب أكثر من 80,000 مشاهد، مضيفاً بعداً جديداً لتجربة الزوار الغامرة داخل الوجهة.

بصمة مميزة

وعبّرت مبادرة ((حملة تسمية صغير وحيد القرن)) عن علاقة المجتمع المتنامية مع الحياة البرية والطبيعة، وكانت من أكثر المبادرات تفاعلاً خلال الموسم، حيث شارك أكثر من 13,000 شخص في اختيار اسم ((أونيكس))، لصغير وحيد القرن الجديد في دبي سفاري بارك، والذي أصبح رمزاً للأمل في مستقبل أفضل لأحد أكثر الأنواع المهددة بالانقراض حول العالم، إذ حملت المبادرة رسالة مهمة تُجسد كيف يمكن لجهود التوعية بالحفاظ على الحياة البرية أن تلهم تفاعلاً مجتمعياً مع هدف نبيل وهو حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وتركت دبي سفاري بارك بصمة مميزة على الصعيد التثقيفي في موسمها السادس الذي نُظِّم تحت شعار ((حماية كوكب الأرض)).

فعزّزت دبي سفاري بارك مكانتها كوجهة مفضلة للرحلات المدرسية لمنحهم معرفة أوسع حول الحياة البرية، مستقبلةً ما يقرب من 45,000 طالب وطالبة خلال الموسم.

وقالت منى الهاجري، مديرة دبي سفاري بارك: ((الموسم السادس كان بمثابة نقطة تحول حقيقية بالنسبة لدبي سفاري بارك، ليس فقط على صعيد الأرقام، بل أيضاً من حيث التأثير الإيجابي على البيئة.

فقد شهدت الوجهة ولادات جديدة لحيوانات منها ما هو مهدد بخطر الانقراض، وتمكنت الوجهة من إيصال معلومات مفيدة للزوار، وألهمت الأجيال الشابة، وقدمت مساهمات علمية، وخلقت تجارب قيّمة لمختلف الفئات العمرية)).

يُذكر أن ((دبي سفاري بارك)) تغلق أبوابها مع نهاية الموسم السادس وخلال فترة الصيف، حيث ستعاود الترحيب بالزوار اعتباراً من 14 أكتوبر 2025 مع انطلاق موسمها السابع، بتجارب آسرة ومعالم جديدة.