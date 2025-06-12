"اللوفر أبوظبي" يحتفي بنجاح معرض "ملوك أفريقيا وملكاتها"

MENAFN - Al-Bayan) احتفل اللوفر أبوظبي باختتام معرضه المتميز: ((ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه))، من خلال زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث تجولا في المعرض، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك قبل اختتام المعرض.

استمر المعرض لفترة تزيد قليلاً على أربعة أشهر، من 29 يناير إلى 8 يونيو الجاري، واستقطب عدداً كبيراً من الزوار، بلغ 182,391 زائراً، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد في المنطقة على استكشاف السرديات الثقافية العالمية، وقد أقيم هذا المعرض المتميز، بالتعاون مع متحف كيه برانلي – جاك شيراك، وكانت تلك المرة الأولى التي يُقام فيها مثل هذا المعرض في دولة الإمارات والمنطقة.

حيث قدم لمحة استثنائية عن حياة وإرث أبرز الشخصيات المرموقة وأكثرها نفوذاً في أفريقيا، كما عمل متحف اللوفر أبوظبي أيضاً، في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات يقع مقرها في دولة الإمارات، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي، ومؤسسة الشارقة للفنون، إضافة إلى جهات خاصة، لإعارة الأعمال الفنية، والعديد من المؤسسات الأفريقية الشهيرة من نيجيريا، والسنغال، وساحل العاج، وجنوب أفريقيا، حيث كان لمساهماتهم دور محوري في صياغة سردية المعرض، وتعزيز عمقه.

ويُعد هذا التعاون مع المؤسسات الأفريقية، خطوة أولى وبالغة الأهمية نحو بناء علاقات طويلة الأمد، من شأنها تعزيز الروابط الثقافية، ودعم التبادل الثقافي المستمر.

وقد أبرزت زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ارتباط القيم التي يجسدها المعرض بالقيم الإماراتية المتعلقة بالانفتاح الثقافي، والشمول، والتعايش، حيث سلطت الضوء على أهمية تعميق الفهم المشترك بين مختلف الثقافات، والاحتفاء بالإرث الإنساني المشترك من خلال الفن، وشمل المعرض عرض مقتنيات ملكية، تعكس مهارات حرفية رائعة، ورموز مقدسة للسلطة الروحية، وأغراض احتفالية تُجسد المكانة البارزة التي حظيت بها الأسر الملكية الأفريقية من منظور الثقافة، وكذلك من المنظور التاريخي.

بعد انطلاقه للمرة الأولى في متحف اللوفر أبوظبي، من المقرر أن تستمر رحلة معرض ((ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه))، حيث سيُقام المعرض في متحف كيه برانلي – جاك شيراك في باريس عام 2027، وهو ما سيعزز بشكل أكبر، الدور الذي يسهم به المعرض في تعزيز الحوار بين الحضارات، وتعميق الفهم العالمي للإرث التاريخي الثري، الذي تتميز به قارة أفريقيا.