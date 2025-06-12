المسرح الإماراتي.. خطوات آتت ثمارها ورؤى تطمح إلى التميز

MENAFN - Al-Bayan) تحديات كبيرة يواجهها المسرح الإماراتي في العصر الراهن تزامناً مع التطورات التقنية المتسارعة، تفرض عليه إيجاد رؤى جديدة وحلول من خارج الصندوق، ليتمكن من خلال تحديث المضامين والآليات المحافظة على ألقه، ويجدد عهده مع جمهوره الشغوف دوماً بالإبداع الحقيقي، وهو التصور الذي نجح فعلاً ((أبو الفنون)) في إنجاز بعض خطواته بشهادة مبدعين داخل هذا الحقل الفني المهم، في حين رأى فريق آخر أن ثمة ما يحتاج إلى مزيد من الجهد لتجاوز العقبات، وبلوغ قمة التميز الإبداعي المعتاد والمشهود في الإمارات.

وأوضح الفنان والمخرج المسرحي الإماراتي ناجي الحاي، لـ((البيان))، أن الأعمال المسرحية في الإمارات لم تواكب التطورات التقنية المشهودة خلال السنوات الأخيرة الماضية بالصورة المطلوبة، قائلاً: ((مع الأسف، لم يستطع المسرح الإماراتي أن يواكب التطور، سواء على المستوى التقني ولا حتى على صعيد المحتوى)).

ورأى الحاي أن هذا الأمر أفقد المسرح الإماراتي بريقه في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن كثيراً من العروض المسرحية باهتة، ومنها ما يلفُّه السواد مع كثير من الأضواء الملونة المجانية، و((أكروبات)) وضجيج، وأخرى تستجدي الضحك بأي طريقة كانت.

وبشأن مستقبل المسرح الإماراتي في ظل تلك الظروف، قال ناجي: ((إذا استمر مسرح الإمارات على نهجه فلن يكون له حضور على الإطلاق، وبرغم ذلك فإنني متفائل جداً؛ لأنني أرى أن ما يمر به المسرح عبارة عن فترة مرحلية)).

واعتبر أن تلك الأحوال التي تحيط بالمشهد المسرحي تشبه ما كان في الثمانينيات، إذ عاد المسرح الإماراتي بعدها وتألق في التسعينيات، متوقعاً أن تظهر خلال السنوات القليلة المقبلة عروض مسرحية مختلفة قادرة على تلمُّس الذائقة الحديثة للجمهور وقراءة المجتمع وقضاياه، وذلك من خلال فِرق مسرحية جديدة تنشأ بنظام حديث يمنحها القدرة على الاعتماد على نفسها.

تطور ملحوظ

من جانبه، أكد خلفان الدرمكي، رئيس مجلس إدارة كلباء للفنون والمسرح، أن الأعمال المسرحية في الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وبدأت فعلاً في مواكبة بعض جوانب التطور التقني لكن بدرجات متفاوتة، مشيراً إلى أن عدداً من المسرحيين الإماراتيين استخدموا عناصر مثل: الإضاءة الرقمية، والمؤثرات البصرية، والخلفيات الافتراضية، خصوصاً في العروض التي تُقام ضمن مهرجانات كـ((مهرجان دبي لمسرح الشباب)) و((أيام الشارقة المسرحية)).

وقال الدرمكي: ((مع ذلك، لا تزال هناك تحديات تحول دون التبني الكامل للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، أو التفاعل الحي عبر المنصات الرقمية، كما هو الحال في بعض التجارب العالمية))، لافتاً إلى أن هذه التحديات تتعلق أحياناً بالتمويل، وأحياناً أخرى بضعف التدريب أو قلة الكوادر المتخصصة في دمج التكنولوجيا بالفنون المسرحية، لكن بالمجمل هناك جهود حثيثة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم المؤسسي والتعليم الفني لتكون أكثر استدامة وتأثيراً.

قضايا حديثة

واستعرض خلفان مجموعة من مظاهر التطور والتجديد التي حققها المسرح الإماراتي خلال السنوات الأخيرة على مستوى المضمون، والتي يمكن تلخيص أبرزها في الانفتاح على قضايا معاصرة.

حيث انتقل المسرح من تناول موضوعات تقليدية إلى معالجة قضايا اجتماعية حديثة مثل: الهوية، والتغيرات الثقافية، والتكنولوجيا، وقضايا الشباب، وكذلك توظيف الرمزية والتأويل؛ إذ بدأت النصوص المسرحية تتبنى أساليب أكثر رمزية وعمقاً فكرياً بعيداً عن المباشرة والخطابية، منوهاً بالتنوع الثقافي واللغوي الذي شهدته بعض الأعمال من خلال استخدامها للهجات محلية أو لغات متعددة، ما يعكس التعدد الثقافي في الدولة، وإبراز البعد الإنساني العالمي، بحيث لم تعد الموضوعات محصورة في الشأن المحلي فقط، بل أصبحت تطرح قضايا إنسانية مشتركة تُقرأ في سياق عالمي.

وفيما يتعلَّق بتطور الآليات الإبداعية التي اعتمدها المسرح الإماراتي في مسيرته، بيَّن الدرمكي أنه تم استخدام التكنولوجيا المسرحية، وإدخال تقنيات مثل الإسقاط الضوئي (Projection Mapping)، والشاشات الذكية، والمؤثرات الصوتية والبصرية الرقمية، وأن الأعمال المسرحية لجأت إلى التجريب في الشكل.

حيث ظهرت عروض تخرج عن الشكل التقليدي للمسرح، مثل المسرح التفاعلي، والمسرح الدائري، والعروض المفتوحة، مضيفاً أنه جرى دمج الفنون الأخرى وإدخال عناصر من السينما، والموسيقى الحية، والفنون التشكيلية ضمن العرض المسرحي، إلى جانب الاعتماد على التدريب الأكاديمي الذي ظهر من خلال اتجاه عدد متزايد من المخرجين والممثلين إلى تلقي التعليم المسرحي الأكاديمي محلياً ودولياً، ما أسهم في رفع جودة الإخراج والتمثيل، ودعم المؤسسات والمهرجانات: مثل ((أيام الشارقة المسرحية))، و((مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة)) التي توفر منصات للعرض والتجريب وتبادل الخبرات.

مستقبل واعد

وأوضح أن كل هذه العوامل تشير إلى أن المسرح الإماراتي في مرحلة نضج وتطور، وأنه يبحث عن هويته الخاصة ضمن خريطة المسرح العربي والعالمي، مؤكداً أن مستقبل المسرح الإماراتي في ظل التطور التقني المتسارع يبدو واعداً، بشرط الاستفادة الذكية من هذه التقنيات دون فقدان الهوية الثقافية والفنية.

وقدَّم خلفان الدرمكي رؤية تحليلية لمستقبل المسرح الإماراتي شملت الآفاق الإيجابية المحتملة التي تضمنت إنتاج عروض مسرحية رقمية أو هجينة، بحيث يمكن للمسرح الإماراتي أن ينتج عروضاً تمزج بين الأداء الحي والبث الرقمي (Hybrid Theatre)، ما يوسع الجمهور محلياً وعالمياً، وأن يتم توظيف الواقع المعزز (AR) والافتراضي (VR) لتقديم تجارب غامرة، خصوصاً في العروض التعليمية أو التراثية، لافتاً إلى أهمية إنشاء منصة رقمية لعرض المسرحيات الإماراتية، على غرار ما فعلته بعض الدول، ما يحفظ الأعمال ويوسع نطاق وصولها، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي والإضاءة التفاعلية في كتابة النصوص وتحليل ردود فعل الجمهور لتحسين الأداء والتفاعل.

وكشف عن أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في طريق تطور المسرح الإماراتي، مثل نقص الكوادر الفنية المتخصصة في التقنيات المسرحية، وارتفاع تكاليف الإنتاج التقني مقارنة بالإمكانات المتاحة لبعض الفرق، والحاجة إلى تطوير المناهج المسرحية لتشمل أدوات التقنية الحديثة، والمحافظة على الهوية المسرحية المحلية وسط الانبهار بالتكنولوجيا، موضحاً أن المستقبل مرهون بـثلاثة عناصر رئيسة: الدعم المؤسسي والتشريعي لتطوير البنية التحتية للمسرح والتقنيات، والتدريب والتعليم الفني المتخصص داخل وخارج الدولة، والشراكات الدولية مع فرق ومؤسسات مسرحية متقدمة تكنولوجياً، كما أن التعامل مع التكنولوجيا كوسيلة لا غاية، سيضمن للمسرح الإماراتي تحقيق قفزة نوعية وصناعة حضور عربي وعالمي مميز.