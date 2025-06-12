أسبوع استثنائي من الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في دبي

MENAFN - Al-Bayan) أكثر من 20 وجهة ثقافية وترفيهية استقبلت العائلات بمجموعة تجارب تفاعلية وعروض حية وورش متخصصةحفلات موسيقية وعروض مسرحية ضمت أبرز النجوم العرب والعالميين

أسدلت دبي الستار على الاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي جمعت الآلاف من السكان والزوار في أسبوع نابض بالحياة مع نحو 120 تجربة مصممة خصيصاً، وامتلأت أجواء المدينة بالبهجة والترفيه والتجارب التي لا تُنسى، مع حفلات موسيقية مذهلة، وأنشطة وباقات رائعة في وجهات سياحية عائلية، وعروض تسوق لا تُضاهى، وتجارب ضيافة عالمية المستوى، وغيرها الكثير.

ورحب برنامج احتفالات ((العيد في دبي))، الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدار أسبوع كامل، بالأصدقاء والعائلات للاستمتاع بأجواء العيد مع تجارب استثنائية تناسب الجميع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((تواصل احتفالات العيد في دبي إظهار قدرة المدينة على تقديم تجارب مميزة نابضة بالحياة تجمع بين التقاليد الأصيلة والابتكار، فيما يعكس نجاح احتفالات هذا العام التزام دبي بتنظيم فعاليات عالمية المستوى، وأنشطة ترفيهية عائلية، وعروض تسوق وضيافة استثنائية تستقطب سكان المدينة وزوارها على حد سواء.

وبناء على النجاح الذي حققناه خلال عيد الأضحى المبارك، فإننا نواصل جهودنا وتركيزنا على تقديم تجارب مذهلة تحتفي بأجواء مدينتنا التي تفتح أبوابها أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، وسوف يشهد موسم الصيف إقامة فعاليات وأنشطة وعروض متنوعة تعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة)).

وقدم قطاع التجزئة في دبي للمتسوقين 1685 عرضاً ترويجياً حصرياً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة، والعروض والسحوبات والجوائز القيّمة في مراكز التسوق.

وتألقت المدينة مع فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى التي استمرت من 30 مايو وحتى 1 يونيو، وقدمت تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على 573 علامة تجارية رائدة داخل أكثر من 3000 متجر مشارك في 90 مركزاً ووجهةً للتسوق، مما شكل فرصةً مثالية لشراء هدايا العيد، وتجديد محتويات خزانات الملابس، واقتناء أحدث الأجهزة الإلكترونية.

وأضفت العروض الخاصة التي قدمتها أبرز متاجر التجزئة، مثل مجموعة دبي للمجوهرات، المزيد من التألق على احتفالات العيد، بينما قدمت مجموعة مراكز التسوق في دبي، ووجهات التسوق المفضلة لدى الجميع مثل: دبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، وذا بييتش جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك، وميركاتو، مجموعة كبيرة من العروض التراثية، وورش العمل المتخصصة، والهدايا التذكارية، وغيرها الكثير.

وقدمت فنادق دبي أكثر من 40 باقة إقامة مختلفة صُممت لتناسب جميع الأذواق، من المنتجعات الشاطئية إلى الفنادق الصحراوية وفنادق المدينة النابضة بالحياة، وقدمت كذلك تخفيضات للعائلات والأصدقاء، ومزايا إضافية مثل رصيد السبا، ووجبات طعام مُخفضة، ودخول مجاني إلى معالم سياحية.

وتألقت تجارب الطعام في جميع أنحاء المدينة، حيث قدم 35 مطعماً عروض مأكولات خاصة باحتفالات العيد، بدءاً من البوفيهات الفاخرة، وصولاً إلى قوائم الطعام المصممة خصيصاً.

واستمتعت العائلات أيضاً بتجارب رائعة في أكثر من 20 وجهة عائلية وثقافية، تنوعت بين التجارب المميزة في أحضان الطبيعة، والتجارب التكنولوجية المتطورة، والأنشطة التعليمية الممتعة.

واستضافت دبي 8 فعاليات وحفلات موسيقية رئيسية مناسبة لجميع الأعمار، شملت مزيجاً من الموسيقى، والكوميديا، والعروض المسرحية والترفيهية التي قدمتها كوكبة من ألمع النجوم.

وقدمت فعاليات واحتفالات العيد في دبي مجموعة من اللحظات الرائعة والذكريات التي لا تُنسى، مما عزز مكانة المدينة كوجهة عالمية قادرة على تقديم تجارب استثنائية.