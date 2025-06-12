الأولمبياد الخاص يختتم النسخة الـ4 من دوري الروبوتات الموحدة

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت أمس منافسات النسخة الرابعة من دوري الروبوتات الموحدة، التي أقيمت في ((سبيس 42 أرينا)) بأبوظبي، وتعد النسخة الأكبر منذ انطلاق المسابقة التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي سنوياً بدعم من ((أدنوك)) كشريك استراتيجي.

وأرست هذه الدورة معياراً جديداً للتعليم الشامل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات، حيث استقبلت أكثر من 1600 مشارك من مختلف أنحاء الدولة، من بينهم 1200 تنافسوا في النهائيات.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة 165 مدرسة، وتضمنت تصفيات متعددة تنافس خلالها 202 فريق في جولات أقيمت في جميع أنحاء الدولة للتأهل إلى النهائيات الوطنية، مسجّلة زيادة بنسبة 109% مقارنة بالعام الماضي، حيث شارك في المسابقات أكثر من 600 طالب من أصحاب الهمم من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، ضمن فئات مصممة خصيصاً لمختلف المراحل العمرية.

وتعد هذه الدورة استمراراً للجهود المتواصلة من الأولمبياد الخاص الإماراتي في تعزيز دمج الطلبة من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويستهدف البرنامج فئتين عمريتين، هما من 8 إلى 11 عاماً، ومن 12 عاماً فأكثر.

ويعتمد الدوري على تشكيل فرق موحدة تضم طلاباً من مختلف المدارس، بحيث يشكل الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية ما لا يقل عن 50% من كل فريق، ويعملون جنباً إلى جنب مع أقرانهم على تنفيذ مهام برمجية وتكنولوجية مشتركة طوال فترة المنافسات.

نموذج حقيقي

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: إن نهائيات دوري الروبوتات الموحدة تجسد هذا العام نموذجاً حقيقياً لرؤية دولة الإمارات في تمكين جميع أبنائها بالمعرفة التقنية، دون استثناء أو تمييز، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على التنافس، بل تفتح آفاقاً واسعة أمام الطلاب من أصحاب الهمم، لاكتساب مهارات عملية في البرمجة والروبوتات، واختبار قدراتهم في بيئة محفّزة.

من جانبه هنأ سيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في ((أدنوك)) الفرق الفائزة في دوري الروبوتات الموحدة، على ما قدموه من أفكار مبتكرة، وأشاد بجهود الطلاب المشاركين كافة على ما أظهروه من مهارات متنوعة وتعاون فعال لتطوير مشاريع مميزة.

وقال الدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية (أبوظبي) في وزارة التربية والتعليم: إن دوري الروبوتات الموحد يمثل نموذجاً رائداً لتكامل الجهود الوطنية نحو بناء منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تمكين الطلبة من مختلف القدرات، لا سيما أصحاب الهمم، من اكتساب المهارات المستقبلية في مجالات البرمجة والروبوتات.