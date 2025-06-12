سيدات الشارقة للسلة.. رقم صعب يصنع الذهب

MENAFN - Al-Bayan) في موسم كتب بلغة الانتصارات، وبرقم ثلاثة الذي لا يقبل القسمة إلا على البطلات، أثبت فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة أنه الرقم الأصعب في معادلة المنافسة.. فبين ضجيج التصفيق في صالة نادي سيدات الوسطى، وتفاعل الجماهير الذي ملأ أرجاء الصالة، كان اللقب الثالث يتجه بخطوات واثقة إلى خزائن النادي، ليكمل ثلاثية ذهبية.. الدوري، وكأس الاتحاد، وكأس الإمارات للسيدات.

جاء الإنجاز تتويجاً للانضباط والعمل الجماعي والرهان على الطاقات الشابة، وبين خبرة اللاعبات، وحكمة الجهاز الفني، ورؤية إدارية تنظر إلى أبعد نقطة، تحول الفريق إلى مرآة مشرقة لمشروع رياضي متكامل.

((البيان)) التقت لاعبتين من صانعات الإنجاز، وهما سارة المهيري وندى الجلاف، إلى جانب فاطمة العليلي، رئيس قسم الألعاب الجماعية بالنادي، وقد كشفن في حوار خاص ملامح البطولة من داخل الغرف المغلقة، وروين كواليس النصر بلهجة من صنعنه.

في صالة الوسطى، وبين هتافات الجماهير وصوت كرة السلة وهي ترتطم بالأرض، وقفت سارة المهيري وندى الجلاف كتفاً إلى كتف، تُسطران مع زميلاتهن فصلاً جديداً في تاريخ نادي الشارقة الرياضي للمرأة.. كل واحدة منهما حملت حلماً وطموحاً، وأسهمت بروحها القتالية في تحقيق ثلاثية الموسم المذهلة، وكان الختام مسكاً بكأس الإمارات لكرة السلة للسيدات.

قالت سارة المهيري، لاعبة الجناح والظهير الهجومي في الفريق، والتي التحقت بالنادي منذ عام 2014: ((الانضمام إلى نادي الشارقة الرياضي للمرأة كان نقطة تحول في حياتي الرياضية، أشعر بالفخر لأنني جزء من هذه المنظومة المتكاملة، شعور التتويج بكأس الإمارات لا يوصف، تتويج لمسيرة جماعية من العمل الجاد، ويمنحنا دافعاً أكبر لمواصلة التميز وتحقيق المزيد)).

وعن أبرز التحديات خلال الموسم، أشارت سارة إلى أن ضغط المباريات والإصابات أثرا على الأداء، لكن الانسجام بين اللاعبات والتخطيط الفني الدقيق ساعدا الفريق على تجاوز كل الصعاب، وتابعت: ((منذ بداية النهائي، سيطرنا هجومياً، وشعرت أن اللقب يقترب حين بدأنا نفرض إيقاعنا بهدوء)).

وتُؤمن المهيري بأن العلاقة القوية بين اللاعبات داخل الملعب وخارجه انعكست بوضوح على الأداء الجماعي، قائلة: ((كل لاعبة كانت تُدرك مسؤوليتها، وتُساند زميلاتها من أجل تحقيق هدف مشترك))، أما عن طموحاتها، فاختتمت حديثها قائلة: ((أتطلع لمواصلة تطوير مستواي والمنافسة بقوة في دورة الألعاب للأندية العربية فبراير 2026، وأن أكون مصدر إلهام للاعبات الناشئات)).

ومن جانبها، أكدت ندى الجلاف، صانعة الألعاب والمهاجمة الخلفية في الفريق، والتي تخوض موسمها الثاني مع النادي، أن أبرز ما ميز الموسم الحالي هو تطور الأداء الفني والتكتيكي، إلى جانب العمل الجماعي الذي عززه خوض الفريق لعدد كبير من البطولات القوية، وأوضحت: ((التحضيرات بدأت مبكراً، والمعسكرات الداخلية والخارجية أسهمت في خلق بيئة مثالية للفوز، ولا أنسى متابعة الكابتن وليد الحجري الدقيقة لكل تفاصيل الفريق)).

وأشادت ندى بتأثير البطولات السابقة في رفع مستوى الجاهزية، قائلة: ((المشاركة في مواجهات قوية كانت تدريباً حقيقياً للتعامل مع نهائي كأس الإمارات، دخلنا المباراة بثقة وخبرة))، وأضافت عن تجربة اللعب إلى جانب لاعبات خبرة بصفتها من اللاعبات الشابات في الفريق: ((كانت تجربة غنية وتحدياً حقيقياً في البداية، لكن بدعم اللاعبات المتمرسات انسجمنا بسرعة، وكان الدمج بين الخبرة والشباب عنصراً مميزاً أضفى توازناً على أداء الفريق)).

واختتمت حديثها برسالة مؤثرة، قائلة: ((كل الشكر لعائلتي التي كانت دوماً سندي، ولكل من حضر وساندنا من الجمهور، وجودهم منحنا طاقة مضاعفة، وألزمنا بأن نكون على قدر الثقة)).

من خلف الكواليس، كانت هناك منظومة متكاملة تعمل في صمت، تضع الخطط وتتابع التفاصيل وتصنع بيئة النجاح.. فاطمة العليلي، رئيس قسم الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، كانت أحد أركان هذا البناء، وبثقة العارفة بموقعها، تحدثت العليلي عن ثلاثية الموسم، قائلة: ((ما تحقق هذا الموسم علامة فارقة في مسيرة النادي، وسلسلة إنجازات تعبر عن جهد تراكمي شارك فيه الجميع، التتويج بكأس الإمارات كان بمثابة الخاتمة المثالية، ويعكس نضج العمل المؤسسي وتكامل الأدوار داخل المنظومة)).

ومن موقعها الإداري، قيمت العليلي أداء الفريق خلال الموسم، قائلة: ((نجحنا في ترسيخ بيئة احترافية أسهمت في الاستقرار والدافعية داخل الفريق، فنياً، ظهر الفريق منسجماً وتكتيكياً متطوراً، مع قدرة عالية على التعامل مع الضغوط في المباريات المفصلية، وهو ما انعكس على النتائج)).

أما عن رؤية النادي المستقبلية، فأوضحت العليلي: ((نعمل على تعزيز مكتسباتنا وتوسيع نطاق التأثير في كرة السلة النسائية، نسعى لتطوير منظومة تبدأ من القاعدة وتصل إلى أعلى مستويات التنافس، من خلال بيئة تدريبية متقدمة تدار بكوادر مؤهلة، وخطط فنية طويلة الأمد تستهدف الحضور الخليجي والعربي، وفق رؤية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في تمكين المرأة الإماراتية رياضياً)).

وأضافت: ((لدينا نهج متكامل لتأهيل اللاعبات الصغيرات تدريجياً لتمثيل الفريق الأول، يبدأ ببرامج تدريبية متخصصة، ويشمل دعماً نفسياً ورياضياً، وتدريبات مباشرة تحت إشراف مدربات مؤهلات، إلى جانب معسكرات وورش عمل تعزز الجاهزية التنافسية)).

واختتمت العليلي حديثها بالإشارة إلى الاستعدادات لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، قائلة: ((بدأنا التحضير بخطة مدروسة تستهدف الظهور بمستوى يليق باسم الشارقة ودولة الإمارات، نعمل على رفع كفاءة الفريق بدنياً وتكتيكياً ، مع توسيع قاعدة الخيارات الفنية ، بهدف واضح.. المنافسة على اللقب وليس المشاركة فقط)).