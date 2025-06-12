مواد حيوية من الأمازون البرازيلية إلى العالم

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – تعمل الرابطة البرازيلية لشركات مكونات الجلد والأحذية والحرف اليدوية – Assintecal والتي تتخذ من مدينة نوفو آمبورغو في ولاية ريو غراندي دو سول مقراً لها منذ 35 عاماً على تمكين أعضائها من الوصول إلى مستوردين داخل وخارج البرازيل.

يقول مستشار قسم التصميم والأبحاث في الرابطة ومنسق مشروع Respira Acre مارني كارميناتي:” نعمل على تسليط الضوء على المجتمعات البرازيلية الغير معروفة. حيث نقوم بتحديد المواد الحيوية المحلية الاقليمية التي من الممكن استخدامها في صناعة منتجات مثل الأحذية والاكسسوارات ونساعد أصحاب الصناعات الحرفية المحليين على تأسيس أعمال خاصة بهم”.

مارني كارميناتي: الهدف كذلك هو تسليط الضوء على المجتمعات البرازيلية.

ويضيف مارني:” إن مشروع Respira Acre هو مشروعنا الاخير الذي قمنا بتطويره والذي انطلق في شهر أيار/ مايو من العام الماضي. ومن أجل تأسيس هذا المشروع انخرطت الرابطة ولمدة 6 أشهر في ولاية أكري البرازيلية بهدف تحديد المواد الحيوية المشتقة من الغابة الأمازونية والتي من الممكن تحويلها إلى منتجات جديدة”.

وخلال هذه الفترة حددت الرابطة 18 نوعاً من المواد الحيوية تضمنت ألياف طبيعية من البوريتي وشجرة الموز وكارابيتشو، ومجموعة متنوعة من التطبيقات مع بذور الآساي والجارينا والتوكوما.

واستطرد كارميناتي قائلاً:” من المهم الأخذ بعين الاعتبار بأن عملنا ليس مجرد تسليط الضوء على المواد الحيوية البرازيلية كي يتعرف عليها العالم فقط, بل نعمل كذلك على جلب التأثير الاجتماعي لداخل مجتمع الحرفيين”.

وبعد تحديد المنتجات, تم عرض المشروع للمرة الأولى خلال الدورة الـ 3 من فعالية INSPIRAMAIS, وهي فعالية أقيمت في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري في مدينة بورتو أليغري في ولاية ريو غراندي دو سول.

ويوضح المستشار في مركز التصميم والبحوث التابع للرابطة البرازيلية لمكونات الجلود والأحذية والحرف اليدوية قائلاً:” إن فكرتنا من مشروع Respira Acre هي أخذه كذلك إلى خارج البرازيل. كما كان الإجراء في INSPIRAMAIS بمثابة محفز لإظهار لكل من المشترين الدوليين والوطنيين ما لدينا هنا في ولاية أكري”.

تم عرض مشروع Respira Acre خلال معرض BFShow للأحذية.

وتجدر الإشار إلى أن معرض BFShow للأحذية الذي يقام في تموز يوليو من كل عام هو أيضاً من تنظيم الرابطة بالشراكة مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil, حيث يقوم كل عام بعرض العلامات التجارية الجديدة الموردة للمدخلات إلى صناعة الأحذية وتنجيد السيارات والأثاث والمجوهرات.

وبعد مشاركته في INSPIRAMAIS, شارك مشروع Respira Acre في معرض BFShow, وهو واحد من أكبر معارض الأحذية في أمريكا اللاتينية. إن هذا الحدث الذي تم تنظيمه في شهر أيار/ مايو من العام الجاري في مدينة ساو باولو, قد ساعد مرة أخرى في عرض المنتجات المصنوعة يدوياً والتي طورتها العلامة التجارية إلى المشترين المحتملين الآخرين على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أضاف مارني كارميناتي قائلاً:” علاوة على عرض المشروع في الفعاليات, قمنا بطباعة كتاب يتضمن صور الحدث ووثائقي قصير جداً يستغرق أكثر من 10 دقائق. وفي مرحلة لاحقة نريد نرغب في تأسيس شراكة في علامة تجارية ما للأحذية تؤدي إى إضفاء منظور مؤثر للمشروع”.

المزيد عن الرابطة البرازيلية لمكونات الجلود والأحذية والحرف اليدوية

كما أوضح كارميناتي بأن الرابطة لا تعمل فقط على تطوير الشركات التي تنطلق من نقطة الصفر فحسب. فعندما تعثر الرابطة على شركات قائمة, فإنها تعمل على تسويقها تجارياً. وحتى هذه اللحظة, إلى جانب مشروع Respira Acre, ساعدت الرابطة في الترويج لـ 345 برنامجاً.

ويضيف كارميناتي قائلاً:” اليوم وبغض النظر عن مشروع Respira Acre, كل هذه البرامج تقوم بالتصدير. لدينا أعمال مع الصين والولايات المتحدة والمكسيك, وشركاؤنا الرئيسيون في أمريكا اللاتينية هم كل من كولومبيا والبيرو والارجنتين. كما نصدر إلى الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر والمغرب تونس”.

ووفقاً لكارميناتي فإنه من خلال بذل القليل من الجهود في تطوير الأحذية الخاصة, فإن الدول العربية تمثل أسواق محتملة لأعضاء الرابطة ومن ضمنهم Respira Acre.

وكانت الرابطة قد شاركت إلى جانب الفعاليات المحلية في فعاليات دولية للترويج التجاري في كل من هونغ كونغ وكولومبيا والمكسيك والبيرو. وتنوي الرابطة في المستقبل القريب تطوير مشروع داخل الأحياء الفقيرة (favelas بالبرتغالية) لعرض أعمال الحرف اليدوية والمنتجات الثقافية لهذه الأماكن.

تقرير صحفي لريبيكا فيتوري بالتعاون مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية.

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João Ricardo/Respira AcreJoão Ricardo/Respira Acreمن النشر

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