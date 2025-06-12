مواد حيوية من الأمازون البرازيلية إلى العالم

مواد حيوية من الأمازون البرازيلية إلى العالم
ساو باولو – تعمل الرابطة البرازيلية لشركات مكونات الجلد والأحذية والحرف اليدوية – Assintecal والتي تتخذ من مدينة نوفو آمبورغو في ولاية ريو غراندي دو سول مقراً لها منذ 35 عاماً على تمكين أعضائها من الوصول إلى مستوردين داخل وخارج البرازيل.
يقول مستشار قسم التصميم والأبحاث في الرابطة ومنسق مشروع Respira Acre مارني كارميناتي:” نعمل على تسليط الضوء على المجتمعات البرازيلية الغير معروفة. حيث نقوم بتحديد المواد الحيوية المحلية الاقليمية التي من الممكن استخدامها في صناعة منتجات مثل الأحذية والاكسسوارات ونساعد أصحاب الصناعات الحرفية المحليين على تأسيس أعمال خاصة بهم”.
ويضيف مارني:” إن مشروع Respira Acre هو مشروعنا الاخير الذي قمنا بتطويره والذي انطلق في شهر أيار/ مايو من العام الماضي. ومن أجل تأسيس هذا المشروع انخرطت الرابطة ولمدة 6 أشهر في ولاية أكري البرازيلية بهدف تحديد المواد الحيوية المشتقة من الغابة الأمازونية والتي من الممكن تحويلها إلى منتجات جديدة”.
وخلال هذه الفترة حددت الرابطة 18 نوعاً من المواد الحيوية تضمنت ألياف طبيعية من البوريتي وشجرة الموز وكارابيتشو، ومجموعة متنوعة من التطبيقات مع بذور الآساي والجارينا والتوكوما.
واستطرد كارميناتي قائلاً:” من المهم الأخذ بعين الاعتبار بأن عملنا ليس مجرد تسليط الضوء على المواد الحيوية البرازيلية كي يتعرف عليها العالم فقط, بل نعمل كذلك على جلب التأثير الاجتماعي لداخل مجتمع الحرفيين”.
وبعد تحديد المنتجات, تم عرض المشروع للمرة الأولى خلال الدورة الـ 3 من فعالية INSPIRAMAIS, وهي فعالية أقيمت في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري في مدينة بورتو أليغري في ولاية ريو غراندي دو سول.
ويوضح المستشار في مركز التصميم والبحوث التابع للرابطة البرازيلية لمكونات الجلود والأحذية والحرف اليدوية قائلاً:” إن فكرتنا من مشروع Respira Acre هي أخذه كذلك إلى خارج البرازيل. كما كان الإجراء في INSPIRAMAIS بمثابة محفز لإظهار لكل من المشترين الدوليين والوطنيين ما لدينا هنا في ولاية أكري”.
وتجدر الإشار إلى أن معرض BFShow للأحذية الذي يقام في تموز يوليو من كل عام هو أيضاً من تنظيم الرابطة بالشراكة مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil, حيث يقوم كل عام بعرض العلامات التجارية الجديدة الموردة للمدخلات إلى صناعة الأحذية وتنجيد السيارات والأثاث والمجوهرات.
وبعد مشاركته في INSPIRAMAIS, شارك مشروع Respira Acre في معرض BFShow, وهو واحد من أكبر معارض الأحذية في أمريكا اللاتينية. إن هذا الحدث الذي تم تنظيمه في شهر أيار/ مايو من العام الجاري في مدينة ساو باولو, قد ساعد مرة أخرى في عرض المنتجات المصنوعة يدوياً والتي طورتها العلامة التجارية إلى المشترين المحتملين الآخرين على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف مارني كارميناتي قائلاً:” علاوة على عرض المشروع في الفعاليات, قمنا بطباعة كتاب يتضمن صور الحدث ووثائقي قصير جداً يستغرق أكثر من 10 دقائق. وفي مرحلة لاحقة نريد نرغب في تأسيس شراكة في علامة تجارية ما للأحذية تؤدي إى إضفاء منظور مؤثر للمشروع”.المزيد عن الرابطة البرازيلية لمكونات الجلود والأحذية والحرف اليدوية
كما أوضح كارميناتي بأن الرابطة لا تعمل فقط على تطوير الشركات التي تنطلق من نقطة الصفر فحسب. فعندما تعثر الرابطة على شركات قائمة, فإنها تعمل على تسويقها تجارياً. وحتى هذه اللحظة, إلى جانب مشروع Respira Acre, ساعدت الرابطة في الترويج لـ 345 برنامجاً.
ويضيف كارميناتي قائلاً:” اليوم وبغض النظر عن مشروع Respira Acre, كل هذه البرامج تقوم بالتصدير. لدينا أعمال مع الصين والولايات المتحدة والمكسيك, وشركاؤنا الرئيسيون في أمريكا اللاتينية هم كل من كولومبيا والبيرو والارجنتين. كما نصدر إلى الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر والمغرب تونس”.
ووفقاً لكارميناتي فإنه من خلال بذل القليل من الجهود في تطوير الأحذية الخاصة, فإن الدول العربية تمثل أسواق محتملة لأعضاء الرابطة ومن ضمنهم Respira Acre.
وكانت الرابطة قد شاركت إلى جانب الفعاليات المحلية في فعاليات دولية للترويج التجاري في كل من هونغ كونغ وكولومبيا والمكسيك والبيرو. وتنوي الرابطة في المستقبل القريب تطوير مشروع داخل الأحياء الفقيرة (favelas بالبرتغالية) لعرض أعمال الحرف اليدوية والمنتجات الثقافية لهذه الأماكن.
تقرير صحفي لريبيكا فيتوري بالتعاون مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية.
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