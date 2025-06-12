  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مفوضية اللاجئين: 122 مليون نازح في العالم

مفوضية اللاجئين: 122 مليون نازح في العالم

2025-06-12 10:09:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أعداد النازحين في جميع أنحاء العالم ارتفعت إلى مستويات صادمة وغير مسبوقة؛ بسبب الحروب والعنف في ظل تراجع التمويل الإنساني.


وبحسب "التقرير السنوي لاتجاهات النزوح" الصادر اليوم الخميس عن المفوضية، فإن عدد النازحين قسرا في العالم بلغ 122,1 مليون شخص بحلول نهاية نيسان الماضي.

MENAFN12062025000208011052ID1109666622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث