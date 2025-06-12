مفوضية اللاجئين: 122 مليون نازح في العالم

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مفوضية اللاجئين: 122 مليون نازح في العالم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أعداد النازحين في جميع أنحاء العالم ارتفعت إلى مستويات صادمة وغير مسبوقة؛ بسبب الحروب والعنف في ظل تراجع التمويل الإنساني.
وبحسب "التقرير السنوي لاتجاهات النزوح" الصادر اليوم الخميس عن المفوضية، فإن عدد النازحين قسرا في العالم بلغ 122,1 مليون شخص بحلول نهاية نيسان الماضي.
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