الجيش يكرم الفنان حمدي المناصير

بدوره قال الفنان المناصير : " تشرفت بالتكريم من القوات المسلحة الاردنية تقديراً لأغنية " الجيش " التي قمت بأطلاقها في عيد الجيش ..حمى الله الاردن وجيشنا العربي الباسل ..والشكر الموصول إلى كل من ساهم في هذا العمل " .

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