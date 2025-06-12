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الجيش يكرم الفنان حمدي المناصير

الجيش يكرم الفنان حمدي المناصير

2025-06-12 10:09:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-كرمت القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي الفنان حمدي المناصير تقديراً لاطلاقه أغنية " الجيش " في عيد الجيش.

بدوره قال الفنان المناصير : " تشرفت بالتكريم من القوات المسلحة الاردنية تقديراً لأغنية " الجيش " التي قمت بأطلاقها في عيد الجيش ..حمى الله الاردن وجيشنا العربي الباسل ..والشكر الموصول إلى كل من ساهم في هذا العمل " .

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