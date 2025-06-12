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الجيش يكرم الفنان حمدي المناصير
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-كرمت القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي الفنان حمدي المناصير تقديراً لاطلاقه أغنية " الجيش " في عيد الجيش.
بدوره قال الفنان المناصير : " تشرفت بالتكريم من القوات المسلحة الاردنية تقديراً لأغنية " الجيش " التي قمت بأطلاقها في عيد الجيش ..حمى الله الاردن وجيشنا العربي الباسل ..والشكر الموصول إلى كل من ساهم في هذا العمل " .
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