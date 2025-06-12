الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله داخل محل الأثاث بعمان

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الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله داخل محل الأثاث بعمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ الفيديو الذي جرى تداوله أمس وظهرت خلاله مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وظهر أحدهم يقوم بصدم المركبة أثناء محاولته مغادرة المكان، أنها وقعت أمس داخل أحد محال الأثاث جنوب العاصمة، نتيجة لخلاف لحظي فيما بينهم .
واكد الناطق الاعلامي لموقع الوكيل الاخباري انه لا توجد إصابات تذكر والتحقيقات ما زالت مستمرة لضبط الأطراف كافة وإحالتهم للقضاء .
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