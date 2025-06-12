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الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله داخل محل الأثاث بعمان

الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله داخل محل الأثاث بعمان

2025-06-12 10:09:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ الفيديو الذي جرى تداوله أمس وظهرت خلاله مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وظهر أحدهم يقوم بصدم المركبة أثناء محاولته مغادرة المكان، أنها وقعت أمس داخل أحد محال الأثاث جنوب العاصمة، نتيجة لخلاف لحظي فيما بينهم .

واكد الناطق الاعلامي لموقع الوكيل الاخباري انه لا توجد إصابات تذكر والتحقيقات ما زالت مستمرة لضبط الأطراف كافة وإحالتهم للقضاء .

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