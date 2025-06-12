رئيس الوزراء: تخصيص مبالغ مالية لبلدتي بروقين وكفر الديك لمعالجة آثار عدوان المستوطنين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أعلن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى عن تخصيص الحكومة مبالغ مالية لبلدتي بروقين وكفر الديك لمعالجة آثار عدوان المستوطنين على البلدتين مؤخرا والذي أسفر عن حرق للمنازل والسيارات وإعاقة حركة المواطنين وغيرها من الاعتداءات.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس وتقديره لأهالي محافظة سلفيت على مواقفهم البطولية وصمودهم في وجه إجراءات واعتداءات الاحتلال، موجها جهات الاختصاص بتوفير الاحتياجات الطارئة لدعم وتعزيز صمود المواطنين في وجه الاستيطان.

وقال مصطفى: "الاستيطان يشكل العدو والمعطل الأول للحياة الإنسانية والتنمية الاقتصادية، في ظل توسع الهجمة الاستيطانية في كافة محافظات الوطن وخاصة محافظة سلفيت، التي تعد من أكثر المحافظات استهدافا حيث تشهد توسعا استيطانيا غير مسبوق".

جاء ذلك خلال جولة لمحافظة سلفيت، اليوم الخميس، يرافقه عدد من الوزراء، شملت مقر المحافظة التقى خلالها بالمحافظ مصطفى طقاطقة وممثلين عن المؤسسات والفعاليات ومدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، حيث اطلع على واقع المحافظة وما تعانيه جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، كما زار بلدية بروقين اطلع خلالها من رؤساء بلديتي بروقين وكفر الديك على أهم احتياجاتهما لا سيما في ظل ما تتعرضان له من هجمة استيطانية واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

كما أكد رئيس الوزراء على أنه بصمود أبناء شعبنا سنتخطى هذه المرحلة بما فيها من تحديات، وسنقوم بكل ما نستطيع لإعادة بناء قطاع غزة، وإعادة إعمار المخيمات والمدن والبلدات والقرى التي تعرضت للاستهداف وصولا لدحر الاحتلال والاستيطان.

بدورهم أعرب محافظ سلفيت وممثلين عن مؤسسات وفعاليات المحافظة عن شكرهم لرئيس الوزراء والحكومة على سرعة استجابتهم خلال ساعات للوقوف على احتياجات المواطنين وحصر الأضرار ميدانيا وتلبيتها لدعم صمودهم في مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني.

ورافق رئيس الوزراء في جولته كل من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.