الاسترليني يرتفع فوق حاجز 1.36 دولار

لندن 12 حزيران (بترا)- سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي متجاوزاً حاجز 1.36 دولار. ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3611 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 بالمئة، فيما تراجع بنسبة 0.58 بالمئة مقابل اليورو مسجلاً 1.1721 يورو. --(بترا) رش/رق 12/06/2025 16:08:25

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