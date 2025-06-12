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ولي العهد يزور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

ولي العهد يزور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

2025-06-12 10:05:19
(MENAFN- Jordan News Agency)

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية في العقبة.
العقبة 12 حزيران (بترا)- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال زيارته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، والواقع التنموي والسياحي في العقبة.
وأشار سمو ولي العهد إلى ضرورة العمل على تجويد الخدمات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة للمواطنين والمستثمرين في المدينة.
واستمع سمو ولي العهد خلال الزيارة إلى إيجاز من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي حول سير العمل في تنفيذ خطط السلطة، فضلا عن مشاريعها المستقبلية.
--(بترا)
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12/06/2025 17:04:27

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