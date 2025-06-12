ولي العهد يزور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية في العقبة.
العقبة 12 حزيران (بترا)- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال زيارته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، والواقع التنموي والسياحي في العقبة.
وأشار سمو ولي العهد إلى ضرورة العمل على تجويد الخدمات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة للمواطنين والمستثمرين في المدينة.
واستمع سمو ولي العهد خلال الزيارة إلى إيجاز من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي حول سير العمل في تنفيذ خطط السلطة، فضلا عن مشاريعها المستقبلية.
--(بترا)
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12/06/2025 17:04:27
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