الأردن يعزي بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة احمد آباد بالهند

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12حزيران (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية الهند والمملكة المتحدة، وكندا، وجمهورية البرتغال، بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد بولاية جوجارات غرب الهند، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومات وشعوب جمهورية الهند الصديقة، والمملكة المتحدة الصديقة، وكندا الصديقة وجمهورية البرتغال الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرباً عن أصدق التعازي لأُسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

بترا

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12/06/2025 16:05:00