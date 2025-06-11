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الأسواق العالمية: مكاسب حذرة وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين
(MENAFN- Matrix PR) الأسواق العالمية
فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في "سنشري فاينانشال"، حول الذهب والنفط الخام والأسواق العالمية.
الأسواق الأمريكية
حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.09% خلال جلسة التداول العادية، محققاً يومه الثاني على التوالي من المكاسب. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.3%. سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب متواضعة بينما تنتظر الأسواق التطورات من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين التي تجري في لندن. التقى وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبار المسؤولين مع نظرائهم الصينيين يوم الاثنين لمناقشة شحنات الأتربة النادرة وإمكانية تخفيف قيود التصدير، مع توقع المزيد من المفاوضات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
من بين القطاعات، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية مسيرة المكاسب، بينما تراجع قطاع المرافق. سيراقب المستثمرون يوم الثلاثاء بيانات الشركات الصغيرة المتوقعة صباحاً. يأتي ذلك قبل التقارير المراقبة عن كثب حول تضخم المستهلكين والمنتجين المقررة في وقت لاحق من الأسبوع.
شكل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموذج "الشمعة الدوارة" على الرسم البياني اليومي، مما يعكس تردد السوق قبل محادثات التجارة الأمريكية الصينية المراقبة عن كثب. تشير الشمعة إلى توقف في الزخم بينما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح. تظهر المقاومة الفورية بالقرب من 6,045، مع إمكانية فتح إنجاز كسر لهذا المستوى مجالاً نحو مزيد من الصعود. ومع ذلك، إذا ساءت المشاعر، يمكن للمؤشر أن ينعكس نحو الأسفل، مع 5,960 كمستوى دعم حرج ومنطقة كسر سابقة، حيث كان السعر قد تجاوز المقاومة سابقاً قبل أن يواصل صعوده. أسفل ذلك، يعتبر 5,865 مهماً حيث وجد المؤشر الدعم هناك بعد الارتفاع من منطقة الكسر 5,770. من المرجح أن تكون حركة اليوم مدفوعة بالعناوين، اعتماداً على التحديثات من مناقشات التجارة.
الذهب
في جلسة التداول أمس، استقر الذهب بعد يومين من الخسائر، مغلقاً الجلسة بارتفاع 0.48% عند 3,325 دولار بينما انتظر المستثمرون الوضوح حول محادثات الولايات المتحدة والصين. في جلسة التداول المبكرة اليوم، انخفض الذهب حيث أتم ممثلون من أكبر اقتصادين في العالم اليوم الأول من المفاوضات في لندن. اقترحت الولايات المتحدة أنها قد تنظر في تخفيف بعض القيود على صادرات التكنولوجيا مقابل ضمانات من الصين حول تخفيف القيود على شحنات الأتربة النادرة. من المقرر أن تستمر هذه المناقشات اليوم أيضاً.
ومع ذلك، عززت الشكوك حول التوترات التجارية العالمية جاذبية الذهب كملاذ آمن وأدت إلى عائد 27% منذ بداية العام. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مخاوف قائمة حول التأثيرات الاقتصادية للتعريفات الجمركية التي دعمت أسعار المعدن الأصفر. سيركز المستثمرون على مزاد سندات الخزانة طويلة المدى يوم الخميس، حيث قد يعزز الأداء دون المستوى المطلوب جاذبية الذهب. في الوقت نفسه، وصل البلاتين إلى أعلى مستوى في أربع سنوات بسبب مؤشرات ضيق السوق والطلب من الصين، التي تعتبر أكبر سوق للبلاتين، حيث نما بنسبة 50% على أساس سنوي في الربع الأول.
من الناحية الفنية، بقي السعر جانبياً خلال الشهر الماضي. في جلسة التداول اليوم، استرد الذهب خسائره في التداول المبكر وهو الآن بارتفاع 0.07% عند 3,328 دولار. أسس السعر دعماً عند التقاء مستوى المتوسط المتحرك لمدة 21 يوماً عند 3,300 دولار. كما يواجه مقاومة عند 3,343 دولار ومستوى المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام عند 3,336 دولار. على الرسم البياني للأربع ساعات، حصل الآن على دعم خط الاتجاه الصاعد الذي يربط القيعان عند 3,245 و3,296 و3,302 دولار.
النفط الخام
أغلق النفط بارتفاع 0.93% يوم الاثنين، محققاً يومه الثالث على التوالي من المكاسب، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حول محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات الضيق قصير المدى في السوق الفعلي بسبب ارتفاع الطلب من موسم القيادة الصيفي. اتسع انتشار برنت الفوري إلى 81 سنتاً للبرميل في التراجع - إشارة صعودية - ارتفاعاً من 48 سنتاً قبل شهر، مع تداول عقد الشهر الأمامي بعلاوة على التالي.
على الجبهة الجيوسياسية، أعرب دونالد ترامب عن مخاوف من أن إيران تطالب بأكثر من اللازم في اتفاق نووي محتمل، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وصف مفاوضي إيران بأنهم أقوياء لكن أكفاء وأكد أن المحادثات ستستأنف يوم الخميس.
يتداول خام غرب تكساس الوسيط حالياً فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 9 أيام على الرسم البياني اليومي. على الرسم البياني للساعة الواحدة، كسرت الأسعار المقاومة الرئيسية من 64.8 إلى 65 دولار في جلسة أمس وتحاول حالياً كسر علامة 65.66 دولار، التي تتزامن مع مستوى فيبوناتشي 61.8%. قد يؤدي الكسر فوق هذا المستوى إلى ترسيخ الزخم الصعودي ودفع الأسعار لاختبار علامة 66.5 دولار، وهو مستوى الكسر السابق. يُرى الدعم الفوري عند 64.5 دولار، الذي يتزامن مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً. أسفل هذا، يمكن للأسعار أن تنخفض إلى 63.8 دولار، وهو مستوى كسر النموذج المستطيل.
مؤشر الدولار الأمريكي
تداول مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مسطح نسبياً هذا الأسبوع، شهد انخفاض 0.20% يوم الاثنين وارتفاع 0.11% في جلسة آسيا يوم الثلاثاء.
يكافح الدولار الأخضر لإيجاد اتجاه واضح حيث رفع تقرير الوظائف الإيجابي من الأسبوع الماضي المشاعر، بينما أضافت السياسات التجارية غير الواضحة رياحاً معاكسة. يبقى الدولار منخفضاً بحوالي 8.7% منذ بداية العام، مع آمال أن تنجح محادثات التجارة الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين وتخفف مخاوف الركود. بالإضافة إلى ذلك، موقف البنك المركزي الأوروبي الذي يشير إلى أنه قريب من نهاية دورة خفض الأسعار، أبقى زوج اليورو/الدولار فوق مستوى 1.1410، فوق متوسطه المتحرك الأسي لمدة 9 أيام، مما يشير إلى صعود قصير المدى، وهو ما لا يبشر بالخير للدولار. تراقب الأسواق أيضاً عن كثب تقارير مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين القادمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تقدم رؤى أعمق حول اتجاهات التضخم والمزيد من التحركات السياسية من خلال قياس التأثير الاقتصادي الأوسع للنزاع التجاري الجاري.
من منظور فني، على الرسوم البيانية للأربع ساعات، يمكننا رؤية العملة تتداول في نطاق بين مستويي 99.25 و98.58 منذ انخفاضها في الثاني من يونيو. يبقى ارتفاع الرابع من يونيو، حوالي 99.39، مستوى مقاومة فوري للعبور لمزيد من المكاسب، يليه مقاومة محتملة بالقرب من ارتفاعات 30 مايو حوالي 99.66. ومع ذلك، يبقى مؤشر الدولار تحت مستوى متوسطه المتحرك الأسي لمدة 9 أيام على الرسم البياني اليومي حوالي علامة 99.15، ومؤشر القوة النسبية أسفل 50 على نفس الإطار الزمني يشير إلى هبوط قصير المدى. يمكن للمؤشر أن يجد دعماً محتملاً بالقرب من قيعان 6 يونيو عند 98.65، يليه مستوى 98.35 من قيعان 5 يونيو.
فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في "سنشري فاينانشال"، حول الذهب والنفط الخام والأسواق العالمية.
الأسواق الأمريكية
حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.09% خلال جلسة التداول العادية، محققاً يومه الثاني على التوالي من المكاسب. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.3%. سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب متواضعة بينما تنتظر الأسواق التطورات من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين التي تجري في لندن. التقى وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبار المسؤولين مع نظرائهم الصينيين يوم الاثنين لمناقشة شحنات الأتربة النادرة وإمكانية تخفيف قيود التصدير، مع توقع المزيد من المفاوضات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
من بين القطاعات، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية مسيرة المكاسب، بينما تراجع قطاع المرافق. سيراقب المستثمرون يوم الثلاثاء بيانات الشركات الصغيرة المتوقعة صباحاً. يأتي ذلك قبل التقارير المراقبة عن كثب حول تضخم المستهلكين والمنتجين المقررة في وقت لاحق من الأسبوع.
شكل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموذج "الشمعة الدوارة" على الرسم البياني اليومي، مما يعكس تردد السوق قبل محادثات التجارة الأمريكية الصينية المراقبة عن كثب. تشير الشمعة إلى توقف في الزخم بينما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح. تظهر المقاومة الفورية بالقرب من 6,045، مع إمكانية فتح إنجاز كسر لهذا المستوى مجالاً نحو مزيد من الصعود. ومع ذلك، إذا ساءت المشاعر، يمكن للمؤشر أن ينعكس نحو الأسفل، مع 5,960 كمستوى دعم حرج ومنطقة كسر سابقة، حيث كان السعر قد تجاوز المقاومة سابقاً قبل أن يواصل صعوده. أسفل ذلك، يعتبر 5,865 مهماً حيث وجد المؤشر الدعم هناك بعد الارتفاع من منطقة الكسر 5,770. من المرجح أن تكون حركة اليوم مدفوعة بالعناوين، اعتماداً على التحديثات من مناقشات التجارة.
الذهب
في جلسة التداول أمس، استقر الذهب بعد يومين من الخسائر، مغلقاً الجلسة بارتفاع 0.48% عند 3,325 دولار بينما انتظر المستثمرون الوضوح حول محادثات الولايات المتحدة والصين. في جلسة التداول المبكرة اليوم، انخفض الذهب حيث أتم ممثلون من أكبر اقتصادين في العالم اليوم الأول من المفاوضات في لندن. اقترحت الولايات المتحدة أنها قد تنظر في تخفيف بعض القيود على صادرات التكنولوجيا مقابل ضمانات من الصين حول تخفيف القيود على شحنات الأتربة النادرة. من المقرر أن تستمر هذه المناقشات اليوم أيضاً.
ومع ذلك، عززت الشكوك حول التوترات التجارية العالمية جاذبية الذهب كملاذ آمن وأدت إلى عائد 27% منذ بداية العام. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مخاوف قائمة حول التأثيرات الاقتصادية للتعريفات الجمركية التي دعمت أسعار المعدن الأصفر. سيركز المستثمرون على مزاد سندات الخزانة طويلة المدى يوم الخميس، حيث قد يعزز الأداء دون المستوى المطلوب جاذبية الذهب. في الوقت نفسه، وصل البلاتين إلى أعلى مستوى في أربع سنوات بسبب مؤشرات ضيق السوق والطلب من الصين، التي تعتبر أكبر سوق للبلاتين، حيث نما بنسبة 50% على أساس سنوي في الربع الأول.
من الناحية الفنية، بقي السعر جانبياً خلال الشهر الماضي. في جلسة التداول اليوم، استرد الذهب خسائره في التداول المبكر وهو الآن بارتفاع 0.07% عند 3,328 دولار. أسس السعر دعماً عند التقاء مستوى المتوسط المتحرك لمدة 21 يوماً عند 3,300 دولار. كما يواجه مقاومة عند 3,343 دولار ومستوى المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام عند 3,336 دولار. على الرسم البياني للأربع ساعات، حصل الآن على دعم خط الاتجاه الصاعد الذي يربط القيعان عند 3,245 و3,296 و3,302 دولار.
النفط الخام
أغلق النفط بارتفاع 0.93% يوم الاثنين، محققاً يومه الثالث على التوالي من المكاسب، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حول محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات الضيق قصير المدى في السوق الفعلي بسبب ارتفاع الطلب من موسم القيادة الصيفي. اتسع انتشار برنت الفوري إلى 81 سنتاً للبرميل في التراجع - إشارة صعودية - ارتفاعاً من 48 سنتاً قبل شهر، مع تداول عقد الشهر الأمامي بعلاوة على التالي.
على الجبهة الجيوسياسية، أعرب دونالد ترامب عن مخاوف من أن إيران تطالب بأكثر من اللازم في اتفاق نووي محتمل، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وصف مفاوضي إيران بأنهم أقوياء لكن أكفاء وأكد أن المحادثات ستستأنف يوم الخميس.
يتداول خام غرب تكساس الوسيط حالياً فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 9 أيام على الرسم البياني اليومي. على الرسم البياني للساعة الواحدة، كسرت الأسعار المقاومة الرئيسية من 64.8 إلى 65 دولار في جلسة أمس وتحاول حالياً كسر علامة 65.66 دولار، التي تتزامن مع مستوى فيبوناتشي 61.8%. قد يؤدي الكسر فوق هذا المستوى إلى ترسيخ الزخم الصعودي ودفع الأسعار لاختبار علامة 66.5 دولار، وهو مستوى الكسر السابق. يُرى الدعم الفوري عند 64.5 دولار، الذي يتزامن مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً. أسفل هذا، يمكن للأسعار أن تنخفض إلى 63.8 دولار، وهو مستوى كسر النموذج المستطيل.
مؤشر الدولار الأمريكي
تداول مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مسطح نسبياً هذا الأسبوع، شهد انخفاض 0.20% يوم الاثنين وارتفاع 0.11% في جلسة آسيا يوم الثلاثاء.
يكافح الدولار الأخضر لإيجاد اتجاه واضح حيث رفع تقرير الوظائف الإيجابي من الأسبوع الماضي المشاعر، بينما أضافت السياسات التجارية غير الواضحة رياحاً معاكسة. يبقى الدولار منخفضاً بحوالي 8.7% منذ بداية العام، مع آمال أن تنجح محادثات التجارة الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين وتخفف مخاوف الركود. بالإضافة إلى ذلك، موقف البنك المركزي الأوروبي الذي يشير إلى أنه قريب من نهاية دورة خفض الأسعار، أبقى زوج اليورو/الدولار فوق مستوى 1.1410، فوق متوسطه المتحرك الأسي لمدة 9 أيام، مما يشير إلى صعود قصير المدى، وهو ما لا يبشر بالخير للدولار. تراقب الأسواق أيضاً عن كثب تقارير مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين القادمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تقدم رؤى أعمق حول اتجاهات التضخم والمزيد من التحركات السياسية من خلال قياس التأثير الاقتصادي الأوسع للنزاع التجاري الجاري.
من منظور فني، على الرسوم البيانية للأربع ساعات، يمكننا رؤية العملة تتداول في نطاق بين مستويي 99.25 و98.58 منذ انخفاضها في الثاني من يونيو. يبقى ارتفاع الرابع من يونيو، حوالي 99.39، مستوى مقاومة فوري للعبور لمزيد من المكاسب، يليه مقاومة محتملة بالقرب من ارتفاعات 30 مايو حوالي 99.66. ومع ذلك، يبقى مؤشر الدولار تحت مستوى متوسطه المتحرك الأسي لمدة 9 أيام على الرسم البياني اليومي حوالي علامة 99.15، ومؤشر القوة النسبية أسفل 50 على نفس الإطار الزمني يشير إلى هبوط قصير المدى. يمكن للمؤشر أن يجد دعماً محتملاً بالقرب من قيعان 6 يونيو عند 98.65، يليه مستوى 98.35 من قيعان 5 يونيو.
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