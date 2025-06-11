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أورنج المغرب تحدّث شبكتها بالتعاون مع إريكسون: شراكة استراتيجية للاتصال من الجيل القادم
(MENAFN- Weber Shandwick) خطت أورنج المغرب خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز البنية التحتية لشبكتها من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) لتحديث وتوسيع شبكتها الأساسية. وتعكس هذه الشراكة البارزة التزام أورنج المغرب بتقديم خدمات اتصال عالية الأداء، تمهيداً لإطلاق شبكة الجيل الخامس، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية” المغرب الرقمي 2030“.
ومن خلال هذا التعاون، ستعمل أورنج المغرب على دمج التقنيات المتطورة، بما في ذلك حل البنية التحتية السحابية الأساسية للجيل الخامس ثنائي الوضع من إريكسون (Ericsson’s dual-mode 5G Core) وحلول البنية التحتية السحابية الأصلية (Cloud Native Infrastructure Solution) المصممة خصيصاً لدعم تطبيقات الجيل الخامس السحابية الأصلية. سيؤدي هذا التحديث إلى تعزيز قدرة شبكة أورنج المغرب وتعزيز تجربة الزبناء ، مع السماح للشركة ببناء بنية شبكية قابلة للتطوير تحسباً لتقديم تقنية الجيل الخامس.
التحديث من أجل اتصال أوسع
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقدم أورنج المغرب وحدة التحكم بسياسة السحابة الأساسية من إريكسون (Ericsson Cloud Core Policy Controller)، مما يضمن قابلية عالية للتوسع ومرونة أفضل للشبكة إلى جانب نماذج أعمال جديدة. وستقوم أورنج المغرب أيضاً بتوسيع شبكتها من خلال إضافة مواق للنظام الفرعي للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) ومواقع إريكسون للباقات الأساسية لتعزيز خدمات الصوت عبر تقنية الجيل الرابع (VoLTE) وتقديم خدمات موثوقة من الجيل الرابع والجيل الخامس، مثل خدمات النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) والنفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) وألعاب الفيديو وخدمات الاتصال الصناعي.
وتشمل عملية التحديث أيضاً إدخال تحسينات على أتمتة وتنسيق البنية التحتية الأصلية القائمة على السحابة، من خلال ترقيات استراتيجية لبرمجيات إريكسون Network Manager وOrchestrator وNetwork IQ Statistics، وهي أدوات تستخدمها أورنج المغرب بالفعل لرصد عمليات شبكتها.
وقال هندريك كاستيل، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج المغرب: "تضع أورنج المغرب الابتكار ورضا الزبناء في صميم استراتيجيتها. وتعزز هذه الشراكة مع إريكسون التزامنا بتقديم شبكة قوية وموثوقة بشكل متزايد تلبي الاحتياجات الرقمية المتزايدة للمغاربة. ومن خلال تحديث البنية التحتية الخاصة بنا، فإننا نُسَرِع من قدرتنا على نشر شبكة الجيل الخامس ودعم التحول الرقمي في المغرب، بما يتماشى تماماً مع رؤية الاستراتيجية الوطنية” المغرب الرقمي 2030“.
وقالت مجدة لحلو قسي، رئيسة إريكسون المغرب ونائبة رئيس إريكسون في غرب وجنوب أفريقيا: "إن نجاح عملائنا في إريكسون هو جوهر مهمتنا، ونحن فخورون بدعم أورنج المغرب في هذا التحول الكبير الذي يهدف إلى تلبية احتياجات الاتصال سريعة التغير وتوفير بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير ومستدامة. وتعكس هذا الاتفاقية التزامنا الدائم بخلق قيمة لشركائنا مع المساهمة في التنمية الرقمية في المغرب."
ومع مرور أكثر من 20 عاماً من التعاون بين أورنج المغرب وإريكسون، فإن هذه الاتفاقية الجديدة تعزز مكانة أورنج كمشغل اتصالات ملتزم بالتميز في مجال الشبكات. ومن خلال توقع احتياجات الاتصال المستقبلية والاستثمار في البنية التحتية المتطورة، تؤكد أورنج المغرب على دورها الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب من خلال الابتكار الرقمي.
ومن خلال هذا التعاون، ستعمل أورنج المغرب على دمج التقنيات المتطورة، بما في ذلك حل البنية التحتية السحابية الأساسية للجيل الخامس ثنائي الوضع من إريكسون (Ericsson’s dual-mode 5G Core) وحلول البنية التحتية السحابية الأصلية (Cloud Native Infrastructure Solution) المصممة خصيصاً لدعم تطبيقات الجيل الخامس السحابية الأصلية. سيؤدي هذا التحديث إلى تعزيز قدرة شبكة أورنج المغرب وتعزيز تجربة الزبناء ، مع السماح للشركة ببناء بنية شبكية قابلة للتطوير تحسباً لتقديم تقنية الجيل الخامس.
التحديث من أجل اتصال أوسع
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقدم أورنج المغرب وحدة التحكم بسياسة السحابة الأساسية من إريكسون (Ericsson Cloud Core Policy Controller)، مما يضمن قابلية عالية للتوسع ومرونة أفضل للشبكة إلى جانب نماذج أعمال جديدة. وستقوم أورنج المغرب أيضاً بتوسيع شبكتها من خلال إضافة مواق للنظام الفرعي للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) ومواقع إريكسون للباقات الأساسية لتعزيز خدمات الصوت عبر تقنية الجيل الرابع (VoLTE) وتقديم خدمات موثوقة من الجيل الرابع والجيل الخامس، مثل خدمات النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) والنفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) وألعاب الفيديو وخدمات الاتصال الصناعي.
وتشمل عملية التحديث أيضاً إدخال تحسينات على أتمتة وتنسيق البنية التحتية الأصلية القائمة على السحابة، من خلال ترقيات استراتيجية لبرمجيات إريكسون Network Manager وOrchestrator وNetwork IQ Statistics، وهي أدوات تستخدمها أورنج المغرب بالفعل لرصد عمليات شبكتها.
وقال هندريك كاستيل، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج المغرب: "تضع أورنج المغرب الابتكار ورضا الزبناء في صميم استراتيجيتها. وتعزز هذه الشراكة مع إريكسون التزامنا بتقديم شبكة قوية وموثوقة بشكل متزايد تلبي الاحتياجات الرقمية المتزايدة للمغاربة. ومن خلال تحديث البنية التحتية الخاصة بنا، فإننا نُسَرِع من قدرتنا على نشر شبكة الجيل الخامس ودعم التحول الرقمي في المغرب، بما يتماشى تماماً مع رؤية الاستراتيجية الوطنية” المغرب الرقمي 2030“.
وقالت مجدة لحلو قسي، رئيسة إريكسون المغرب ونائبة رئيس إريكسون في غرب وجنوب أفريقيا: "إن نجاح عملائنا في إريكسون هو جوهر مهمتنا، ونحن فخورون بدعم أورنج المغرب في هذا التحول الكبير الذي يهدف إلى تلبية احتياجات الاتصال سريعة التغير وتوفير بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير ومستدامة. وتعكس هذا الاتفاقية التزامنا الدائم بخلق قيمة لشركائنا مع المساهمة في التنمية الرقمية في المغرب."
ومع مرور أكثر من 20 عاماً من التعاون بين أورنج المغرب وإريكسون، فإن هذه الاتفاقية الجديدة تعزز مكانة أورنج كمشغل اتصالات ملتزم بالتميز في مجال الشبكات. ومن خلال توقع احتياجات الاتصال المستقبلية والاستثمار في البنية التحتية المتطورة، تؤكد أورنج المغرب على دورها الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب من خلال الابتكار الرقمي.
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