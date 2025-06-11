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إدراج شركة نيوجن في تقرير "مشهد برمجيات أتمتة العمليات الرقمية" للربع الثاني من عام 2025
(MENAFN- Shamalcomms) يُبرز التقرير نقاط قوة نيوجن في قيادة التحول الرقمي من خلال حلول أتمتة العمليات الذكية
أعلنت شركة نيوجن سوفت وير، الرائدة عالميًا في حلول التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إدراجها ضمن قائمة "الموردين البارزين" في تقرير فورستر "مشهد برمجيات أتمتة العمليات الرقمية للربع الثاني من عام 2025"، الذي أعده كريج لي كلير وآخرون، حيث عرّف تقرير فورستر برمجيات أتمتة العمليات الرقمية بأنها "منصات تُطوّر تطبيقات العمليات باستخدام مبادئ برمجة متقدمة وقليلة التعليمات البرمجية، مع النمذجة والتنسيق وإدارة الحالات الديناميكية ودعم الذكاء الاصطناعي".
أكد التقرير على أهمية فهم القيمة التي يتوقعها القادة من موردي حلول معالجة البيانات (DPA)، ودراسة الخيارات المتاحة بناءً على حجم السوق وتركيزه في مجال أتمتة العمليات الرقمية، وقد حددت نيوجين أفضل ثلاث حالات استخدام ممتدة لها، وهي: خدمة العملاء الذاتية، وأتمتة المستندات، والأتمتة القائمة على البيانات.
وبهذه المناسبة قالت رونكي جوسوامي، رئيس التسويق العالمي في شركة نيوجن سوفت وير:
"لا تقتصر الأتمتة اليوم على تسريع العمليات فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين أساليب عمل أكثر ذكاءً وتكيفًا، حيث نجمع في شركة نيوجن بين تقنيات البرمجة منخفضة التكلفة والذكاء الاصطناعي وسنوات من الخبرة في أتمتة العمليات لمساعدة المؤسسات على التحديث لتحقيق أهدافها، ومن خلال منصة نيوجين ون، التي تُركز على الذكاء الاصطناعي، نُمكّن المؤسسات من التكيف بشكل أسرع وتحقيق تأثير شامل وقابل للقياس".
نيوجن ون هي منصة تحويل رقمي موحدة، تُركز على الذكاء الاصطناعي، منخفضة التكلفة، مصممة خصيصًا لأتمتة العمليات الرقمية في بيئات المؤسسات المعقدة. تدمج المنصة التطوير منخفض التكلفة، والتنسيق الذكي، وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة العمليات، وإدارة المحتوى، وتحسين الاتصالات، من خلال إطار عمل واحد ومتماسك. بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين مثل نيوجن ون مارفن، ولومين، وهاربر، والابتكارات المتخصصة، حيث تُمكّن نيوجن المطورين المواطنين والمحترفين من نمذجة ونشر وتوسيع نطاق الأتمتة التكيفية الشاملة بسرعة، مما يُعزز المرونة والكفاءة وتحوّل الأعمال.
لا تُصادق شركة فورستر على أي شركة أو منتج أو علامة تجارية أو خدمة مُدرجة في منشوراتها البحثية، ولا تُنصح أي شخص باختيار منتجات أو خدمات أي شركة أو علامة تجارية بناءً على التقييمات الواردة في هذه المنشورات، حيث تستند المعلومات إلى أفضل المصادر المتاحة وهي قابلة للتغيير.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير شركة فورستر هنا.
أعلنت شركة نيوجن سوفت وير، الرائدة عالميًا في حلول التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إدراجها ضمن قائمة "الموردين البارزين" في تقرير فورستر "مشهد برمجيات أتمتة العمليات الرقمية للربع الثاني من عام 2025"، الذي أعده كريج لي كلير وآخرون، حيث عرّف تقرير فورستر برمجيات أتمتة العمليات الرقمية بأنها "منصات تُطوّر تطبيقات العمليات باستخدام مبادئ برمجة متقدمة وقليلة التعليمات البرمجية، مع النمذجة والتنسيق وإدارة الحالات الديناميكية ودعم الذكاء الاصطناعي".
أكد التقرير على أهمية فهم القيمة التي يتوقعها القادة من موردي حلول معالجة البيانات (DPA)، ودراسة الخيارات المتاحة بناءً على حجم السوق وتركيزه في مجال أتمتة العمليات الرقمية، وقد حددت نيوجين أفضل ثلاث حالات استخدام ممتدة لها، وهي: خدمة العملاء الذاتية، وأتمتة المستندات، والأتمتة القائمة على البيانات.
وبهذه المناسبة قالت رونكي جوسوامي، رئيس التسويق العالمي في شركة نيوجن سوفت وير:
"لا تقتصر الأتمتة اليوم على تسريع العمليات فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين أساليب عمل أكثر ذكاءً وتكيفًا، حيث نجمع في شركة نيوجن بين تقنيات البرمجة منخفضة التكلفة والذكاء الاصطناعي وسنوات من الخبرة في أتمتة العمليات لمساعدة المؤسسات على التحديث لتحقيق أهدافها، ومن خلال منصة نيوجين ون، التي تُركز على الذكاء الاصطناعي، نُمكّن المؤسسات من التكيف بشكل أسرع وتحقيق تأثير شامل وقابل للقياس".
نيوجن ون هي منصة تحويل رقمي موحدة، تُركز على الذكاء الاصطناعي، منخفضة التكلفة، مصممة خصيصًا لأتمتة العمليات الرقمية في بيئات المؤسسات المعقدة. تدمج المنصة التطوير منخفض التكلفة، والتنسيق الذكي، وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة العمليات، وإدارة المحتوى، وتحسين الاتصالات، من خلال إطار عمل واحد ومتماسك. بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين مثل نيوجن ون مارفن، ولومين، وهاربر، والابتكارات المتخصصة، حيث تُمكّن نيوجن المطورين المواطنين والمحترفين من نمذجة ونشر وتوسيع نطاق الأتمتة التكيفية الشاملة بسرعة، مما يُعزز المرونة والكفاءة وتحوّل الأعمال.
لا تُصادق شركة فورستر على أي شركة أو منتج أو علامة تجارية أو خدمة مُدرجة في منشوراتها البحثية، ولا تُنصح أي شخص باختيار منتجات أو خدمات أي شركة أو علامة تجارية بناءً على التقييمات الواردة في هذه المنشورات، حيث تستند المعلومات إلى أفضل المصادر المتاحة وهي قابلة للتغيير.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير شركة فورستر هنا.
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