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"du Pay" تحصد جائزة "أفضل حلول للدفع الإلكتروني للعام 2025"
(MENAFN- mslgroup) حصدت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابع لشركة "دو"، جائزة "أفضل حل للدفع الإلكتروني للعام" خلال حفل توزيع جوائز رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية 2025، الذي تُنظّمه مجلة "أونتربرنور ميدل إيست"، (Entrepreneur Middle East)، الرائدة في دعم وتمكين ريادة الأعمال والابتكار. وجاء هذا التكريم تقديراً لمكانة "du Pay"، والمساهمة البارزة في تبسيط وشمولية التعاملات المالية، إذ سلطت الضوء على دورها المحوري في تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية إلى الفئات المتنوعة من المستخدمين في الأسواق.
ويأتي نجاح الخدمات المتطورة لــ "du Pay"، في إطار مواكبة النمو المتسارع في قطاع المدفوعات الرقمية على مستوى العالم، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2037، حيث تركز على توفير خدمات مُبتكرة تلبي الاحتياجات المختلفة لكافة العملاء. كما تنسجم جهودها في هذا المجال مع التطور والازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبلغ قيمة التحويلات المالية السنوية إلى الخارج نحو 39.7 مليار دولار. وتتيح "du Pay"، خدماتها المالية بلغات عدة تشمل العربية، والإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والمالايالامية، والتاميلية، ما يضمن شمولية الخدمات المالية ووصولها إلى كافة فئات المجتمع.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لـــ "du Pay": إن "التكريم بالحصول على جائزة أفضل حل للدفع الإلكتروني للعام 2025 يُجسد مدى التزامنا المستمر بالتطور والابتكار، ونجاحنا في تقديم أفضل الخدمات المالية وتوفير تجارب دفع آمنة وسلسة لكل العملاء. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، فإننا نواصل العمل دائما على تجاوز التوقعات والاستمرار في تقديم أفضل الممارسات في مجال حلول الدفع الرقمية."
وتم تكريم "du Pay"، بجائزة أفضل حل للدفع الإلكتروني للعام 2025، بسبب مساهماتها البارزة في تقديم أفضل التقنيات المبتكرة ذات التأثير الملموس في قطاع المدفوعات الرقمية. إذ توفر "du Pay"، خدمات التحويلات المالية الدولية، ضمن عدد كبير من الخدمات المالية التي تشمل التحويلات المالية بين الأفراد، وتعبئة رصيد الهاتف المحمول، وتسديد الفواتير الاستهلاكية، ودفع مستحقات البطاقات الائتمانية، وغيرها من الخدمات المالية الضرورية التي تناسب كافة فئات المجتمع. ويمكن للعملاء تعبئة محفظة "du Pay"، بسهولة عبر البطاقات البنكية، أو الإيداع النقدي من خلال المنصات الذكية، بالإضافة إلى استقبال الأفراد للأموال مباشرة عبر رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN ) الخاص بهم، ما يجعل "du Pay"، منصة مالية مُتكاملة سهلة الاستخدام وعلى أعلى مستوى من الموثوقية.
واحتفت جوائز رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية 2025 بإنجازات الشركات الناجحة والقيادات التنفيذية من رواد الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مع تسليط الضوء هذا العام على التميز في مجالات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والتحول الرقمي، والخدمات السحابية (SaaS)، والخدمات الإلكترونية.
ويأتي نجاح الخدمات المتطورة لــ "du Pay"، في إطار مواكبة النمو المتسارع في قطاع المدفوعات الرقمية على مستوى العالم، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2037، حيث تركز على توفير خدمات مُبتكرة تلبي الاحتياجات المختلفة لكافة العملاء. كما تنسجم جهودها في هذا المجال مع التطور والازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبلغ قيمة التحويلات المالية السنوية إلى الخارج نحو 39.7 مليار دولار. وتتيح "du Pay"، خدماتها المالية بلغات عدة تشمل العربية، والإنجليزية، والهندية، والبنغالية، والمالايالامية، والتاميلية، ما يضمن شمولية الخدمات المالية ووصولها إلى كافة فئات المجتمع.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لـــ "du Pay": إن "التكريم بالحصول على جائزة أفضل حل للدفع الإلكتروني للعام 2025 يُجسد مدى التزامنا المستمر بالتطور والابتكار، ونجاحنا في تقديم أفضل الخدمات المالية وتوفير تجارب دفع آمنة وسلسة لكل العملاء. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، فإننا نواصل العمل دائما على تجاوز التوقعات والاستمرار في تقديم أفضل الممارسات في مجال حلول الدفع الرقمية."
وتم تكريم "du Pay"، بجائزة أفضل حل للدفع الإلكتروني للعام 2025، بسبب مساهماتها البارزة في تقديم أفضل التقنيات المبتكرة ذات التأثير الملموس في قطاع المدفوعات الرقمية. إذ توفر "du Pay"، خدمات التحويلات المالية الدولية، ضمن عدد كبير من الخدمات المالية التي تشمل التحويلات المالية بين الأفراد، وتعبئة رصيد الهاتف المحمول، وتسديد الفواتير الاستهلاكية، ودفع مستحقات البطاقات الائتمانية، وغيرها من الخدمات المالية الضرورية التي تناسب كافة فئات المجتمع. ويمكن للعملاء تعبئة محفظة "du Pay"، بسهولة عبر البطاقات البنكية، أو الإيداع النقدي من خلال المنصات الذكية، بالإضافة إلى استقبال الأفراد للأموال مباشرة عبر رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN ) الخاص بهم، ما يجعل "du Pay"، منصة مالية مُتكاملة سهلة الاستخدام وعلى أعلى مستوى من الموثوقية.
واحتفت جوائز رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية 2025 بإنجازات الشركات الناجحة والقيادات التنفيذية من رواد الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مع تسليط الضوء هذا العام على التميز في مجالات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والتحول الرقمي، والخدمات السحابية (SaaS)، والخدمات الإلكترونية.
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