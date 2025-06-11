دراسة مفاجئة.. الأسماك تشعر بالألم كالإنسان!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف فريق من العلماء حديثا عن معاناة الأسماك من ألم شديد خلال طريقة ذبح شائعة تُعرف بـ"الاختناق الهوائي"، ما قد يغير نظرتنا تجاه أطباق المأكولات البحرية التي نستهلكها يوميا.وتعتمد هذه الطريقة على ترك الأسماك تختنق في الهواء أو على الجليد لفترات طويلة قد تتجاوز الساعة، ما يسبب لها ألما شديدا ومطولا.



وفي دراسة أجراها علماء معهد Welfare Footprint، تبين أن سمك السلمون المرقط "قوس قزح" يعاني ما يصل إلى 10 دقائق من ألم شديد خلال هذه العملية.



وبناءً على هذه النتائج، دعا العلماء إلى حظر الاختناق الهوائي واستبداله بأساليب "الصعق الكهربائي"، التي تؤدي إلى فقدان وعي سريع وتقلل من معاناة الأسماك.



وأوضح فريق البحث أن الصعق الكهربائي يعتبر إنسانيا وفعالا فقط إذا تم تقليل التعامل مع السمكة قبل الذبح إلى أدنى حد، وفقدت السمكة وعيها فورا بعد الصعق، مع استمرار هذه الحالة حتى الموت.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 2.2 تريليون سمكة برية و171 مليار سمكة مستزرعة تُقتل سنويا، وغالبا بطرق تقليدية غير إنسانية مثل الاختناق أو التعرض لثاني أكسيد الكربون أو البرودة الشديدة، أو النزف دون صعق كهربائي.



وتوضح الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوانات، أن هذه الطرق تستغرق دقائق عدة حتى تسبب فقدان الإحساس، ما يجعلها غير إنسانية.



ووجد العلماء أن الألم الناتج عن الاختناق بالهواء يستمر من دقيقتين حتى 22 دقيقة، حسب حجم السمكة ودرجة حرارة الماء.



وفي المقابل، تؤدي أساليب الصعق الكهربائي إلى صدمة فورية تمنع معاناة السمكة. وتشمل هذه الطرق استخدام أنظمة الصعق في حمامات مائية مكهربة، أو أنظمة التدفق التلقائي التي تصعق السمك وهو في الماء، ما يقلل الحاجة للتعامل المباشر مع الأسماك قبل الذبح.



ورغم اعتقاد البعض بأن هذه الطرق أكثر تكلفة، أكد العلماء أن الصعق الكهربائي يمكن أن يقلل الألم بشكل كبير مقابل تكلفة رأسمالية منخفضة، حيث يمكن توفير ما بين 60 و1200 دقيقة من الألم المتوسط إلى الشديد لكل دولار أمريكي يُنفق على هذه التقنية.

RT