إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

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إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية، عن تمديد موعد إغلاق العطاء رقم ش/12/2024/700، والمتعلق باتفاقية شراء مفاصل الورك والركبة الاصطناعية والمفاصل الترميمية العائدة لها لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب الإعلان، فإن الموعد الجديد لإغلاق العطاء أصبح الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025.
ودعت المديرية الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة شعبة المشتريات المركزية في مبنى مديرية الخدمات الطبية الملكية خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم رخصة مهن وسجلًا تجاريًا ساريي المفعول، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المتعهد مسجلًا في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
ويُشترط للحصول على نسخة من دعوة العطاء دفع مبلغ غير مسترد وقدره (500) دينار أردني، وتُودع العروض في صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد، على أن تُرفق كل عرض بكفالة بنكية غير مشروطة بقيمة (63,000) دينار أردني.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه لن يتم قبول أي مناقصة ترد بعد التاريخ والوقت المحددين للإغلاق تحت أي ظرف، كما ستُحمَّل أجور الإعلان في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت الإعلانات.
ولمزيد من التفاصيل والمعلومات، دعت المديرية إلى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للخدمات الطبية الملكية:
وبحسب الإعلان، فإن الموعد الجديد لإغلاق العطاء أصبح الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025.
ودعت المديرية الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة شعبة المشتريات المركزية في مبنى مديرية الخدمات الطبية الملكية خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم رخصة مهن وسجلًا تجاريًا ساريي المفعول، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المتعهد مسجلًا في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
ويُشترط للحصول على نسخة من دعوة العطاء دفع مبلغ غير مسترد وقدره (500) دينار أردني، وتُودع العروض في صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد، على أن تُرفق كل عرض بكفالة بنكية غير مشروطة بقيمة (63,000) دينار أردني.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه لن يتم قبول أي مناقصة ترد بعد التاريخ والوقت المحددين للإغلاق تحت أي ظرف، كما ستُحمَّل أجور الإعلان في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت الإعلانات.
ولمزيد من التفاصيل والمعلومات، دعت المديرية إلى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للخدمات الطبية الملكية:
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