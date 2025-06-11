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إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

2025-06-11 01:09:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية، عن تمديد موعد إغلاق العطاء رقم ش/12/2024/700، والمتعلق باتفاقية شراء مفاصل الورك والركبة الاصطناعية والمفاصل الترميمية العائدة لها لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب الإعلان، فإن الموعد الجديد لإغلاق العطاء أصبح الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025.
ودعت المديرية الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة شعبة المشتريات المركزية في مبنى مديرية الخدمات الطبية الملكية خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم رخصة مهن وسجلًا تجاريًا ساريي المفعول، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المتعهد مسجلًا في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
ويُشترط للحصول على نسخة من دعوة العطاء دفع مبلغ غير مسترد وقدره (500) دينار أردني، وتُودع العروض في صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد، على أن تُرفق كل عرض بكفالة بنكية غير مشروطة بقيمة (63,000) دينار أردني.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه لن يتم قبول أي مناقصة ترد بعد التاريخ والوقت المحددين للإغلاق تحت أي ظرف، كما ستُحمَّل أجور الإعلان في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت الإعلانات.
ولمزيد من التفاصيل والمعلومات، دعت المديرية إلى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للخدمات الطبية الملكية:




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