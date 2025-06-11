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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

2025-06-11 01:09:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وذلك في الفترة بين مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تم اعتراض الطائرات المسيرة بين الساعة 8:00 مساء يوم 10 يونيو والساعة 7:00 صباحا يوم 11 يونيو بتوقيت موسكو.


وتعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث سقطت 16 طائرة مسيرة في مقاطعة فورونيج، و8 في كورسك، و5 في تامبوف، واثنتان في روستوف. كما أسقطت طائرة واحدة فوق مياه البحر الأسود قبالة ساحل جمهورية القرم.

RT

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