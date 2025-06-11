الدفاعات الجوية الروسية تسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

وتعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث سقطت 16 طائرة مسيرة في مقاطعة فورونيج، و8 في كورسك، و5 في تامبوف، واثنتان في روستوف. كما أسقطت طائرة واحدة فوق مياه البحر الأسود قبالة ساحل جمهورية القرم.

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