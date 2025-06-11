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إعلان صادر عن المحكمة الدستورية

إعلان صادر عن المحكمة الدستورية

2025-06-11 01:09:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المحكمة الدستورية عن حاجتها إلى تعبئة عدد من الوظائف الشاغرة لديها، تشمل تخصصات قانونية ولغوية، وذلك ضمن سعيها لتعزيز كوادرها المؤهلة.
وبحسب الإعلان، تشمل الوظائف المطلوبة:
باحث قانوني مساعد عدد (4)
مدقق لغوي عدد (1)
ودعت المحكمة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة على الرابط التالي:
للاطلاع على الشروط والمتطلبات الأساسية لكل وظيفة.
كما بيّنت المحكمة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًا فقط عبر منصة التوظيف الحكومية على الرابط التالي:
وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025، وحتى مساء يوم الخميس الموافق 19 حزيران 2025.
وأكدت المحكمة أن الطلبات التي لا تستوفي الشروط أو تُقدَّم خارج المدة المحددة لن يُنظر فيها.

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