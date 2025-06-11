حاكم كاليفورنيا: ترامب يفرض حصارا عسكريا على لوس أنجلوس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم إن الرئيس دونالد ترامب "يفرض حصارا عسكريا على مدينة لوس أنجلوس".وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر ترامب بنشر ما يقرب من خمسة آلاف جندي، من بينهم عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز)، في ثاني أكبر مدينة في البلاد.



وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال.



وأشار نيوسوم إلى أن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، موضحا أن "غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات" هم من بين من تم احتجازهم.



وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات.



وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا".



وتحولت مداهمة شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية للعثور على المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين. وفي اليوم نفسه، هدد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بأن الولاية قد توقف دفع الضرائب الفيدرالية ردا على التخفيضات الكبيرة المحتملة في التمويل الفيدرالي من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووصل الأحد الماضي 2000 جندي من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي لقمع الاحتجاجات. وهي خطوة استنكرها حكام 22 ولاية أمريكية، واعتبروا أن نشر قوات الحرس الوطني دون التنسيق مع حاكم الولاية "أمر غير فعال وخطير".

RT