حاكم كاليفورنيا: ترامب يفرض حصارا عسكريا على لوس أنجلوس

حاكم كاليفورنيا: ترامب يفرض حصارا عسكريا على لوس أنجلوس
وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر ترامب بنشر ما يقرب من خمسة آلاف جندي، من بينهم عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز)، في ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال.
وأشار نيوسوم إلى أن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، موضحا أن "غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات" هم من بين من تم احتجازهم.
وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات.
وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا".
وتحولت مداهمة شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية للعثور على المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين. وفي اليوم نفسه، هدد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بأن الولاية قد توقف دفع الضرائب الفيدرالية ردا على التخفيضات الكبيرة المحتملة في التمويل الفيدرالي من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصل الأحد الماضي 2000 جندي من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي لقمع الاحتجاجات. وهي خطوة استنكرها حكام 22 ولاية أمريكية، واعتبروا أن نشر قوات الحرس الوطني دون التنسيق مع حاكم الولاية "أمر غير فعال وخطير".
RT
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