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الصفقة الأغلى هذا العام .. فندق فاخر في نيويورك يثير صراع الأثرياء

الصفقة الأغلى هذا العام .. فندق فاخر في نيويورك يثير صراع الأثرياء

2025-06-11 01:09:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن وجود مفاوضات جارية بين سلطان بروناي حسن البلقيه وشركائه لشراء فندق "بيير" الفاخر في نيويورك، الذي يُعد أبرز المعالم في المدينة منذ افتتاحه عام 1930.
ويشتهر الفندق الواقع في مبنى تاريخي مطل على سنترال بارك بإقامة العديد من المشاهير ورجال الأعمال، كما يضم شققًا سكنية فاخرة تملكها شخصيات بارزة، بينهم وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يشارك السلطان، الذي يتولى أيضًا منصب رئيس وزراء بروناي، في هذه الصفقة بالتعاون مع رجل الأعمال عصام خاشقجي، شقيق تاجر الأسلحة السعودي الراحل عدنان خاشقجي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام المستثمرين الأثرياء بامتلاك عقارات فاخرة في قلب نيويورك، حيث تُقدَّر قيمة الفندق بنحو ملياري دولار.
ولا تزال التفاصيل النهائية للصفقة غير محسومة، إذ تشمل المفاوضات بيع 189 غرفة فندقية بالإضافة إلى المساحات التجارية والمطاعم، كما قد تمتد إلى الشقق السكنية الفاخرة التي يبلغ عددها 80 شقة.
وأكد مصدر مطلع أن السلطان يُعد "من المنافسين الأقوياء"، لكن هناك أطرافًا أخرى تتنافس على الصفقة.
يُذكر أن الفندق يشغل موقعًا استراتيجيًا في الجادة الخامسة، ويتميز بتصميمه المعماري الفاخر المستوحى من الطراز الكلاسيكي.
وقد اشترى لوتنيك وزوجته أليسون أبرز شقة في المبنى، وهي بنتهاوس ثلاثي الطوابق، مقابل 44 مليون دولار عام 2017، بعد خصم كبير من سعرها الأصلي البالغ 125 مليون دولار.
وتشرف شركة "نيومارك غروب" العقارية، بقيادة الخبير دوغ هارمان، على عملية البيع، وهي نفس الشركة التي تولت مؤخرًا بيع عقار مجاور بمبلغ 820 مليون دولار.
ومن المرجح أن تحدد هوية المالك الجديد مصير سكان الشقق، الذين قد يواجهون إخلاءً مؤقتًا في حال خضع المبنى لتجديدات شاملة، على غرار ما حدث مع فندق والدورف أستوريا الذي استغرق تجديده ثماني سنوات.
ويحظى فندق "بيير" بتاريخ حافل بإقامة نجوم العالم، منهم كوكو شانيل، صوفيا لورين، وأودري هيبورن، التي احتفلت فيه بفوزها بجائزة الأوسكار عام 1954.
كما شهد المبنى زفاف الممثلة إليزابيث تايلور على إيدي فيشر عام 1959. ويضم حاليًا بين ملاك شققه عددًا من الشخصيات البارزة مثل مصممة الأزياء توري بيرش ورجل الأعمال مايكل آيزنر.
وتأتي هذه الصفقة في إطار تحركات استثمارية واسعة في قطاع العقارات الفاخرة في نيويورك، رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب سلطان بروناي أو شركائه حول التفاصيل النهائية للصفقة.
روسيا اليوم


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