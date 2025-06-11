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باكستان تزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 20%

باكستان تزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 20%

2025-06-11 01:01:08
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت باكستان، يوم الثلاثاء، عن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 20%، وذلك عقب الصراع الذي اندلع الشهر الماضي مع الهند.

وجاءت الزيادة ضمن موازنة الحكومة للسنة المالية 2025-2026 التي قدمها رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي تتضمن تخفيضاً عاماً في الإنفاق بنسبة 7% ليصل إلى 57ر17 تريليون روبية (62 مليار دولار).

وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إن الحكومة خصصت 55ر2 تريليون روبية (9 مليارات دولار) للإنفاق الدفاعي، مقارنة بـ 12ر2 تريليون في موازنة العام الماضي. وكانت الهند قد زادت إنفاقها الدفاعي في فبراير بنسبة 5ر9%.

وقال شريف خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "جميع المؤشرات الاقتصادية مرضية.

وتفوق مخصصات الدفاع في الموازنة المقبلة بكثير الإنفاق الحكومي على التعليم العالي والتنمية الزراعية والتخفيف من مخاطر التغير المناخي.

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