باكستان تزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 20%

باكستان تزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 20%
وجاءت الزيادة ضمن موازنة الحكومة للسنة المالية 2025-2026 التي قدمها رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي تتضمن تخفيضاً عاماً في الإنفاق بنسبة 7% ليصل إلى 57ر17 تريليون روبية (62 مليار دولار).
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إن الحكومة خصصت 55ر2 تريليون روبية (9 مليارات دولار) للإنفاق الدفاعي، مقارنة بـ 12ر2 تريليون في موازنة العام الماضي. وكانت الهند قد زادت إنفاقها الدفاعي في فبراير بنسبة 5ر9%.
وقال شريف خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "جميع المؤشرات الاقتصادية مرضية.
وتفوق مخصصات الدفاع في الموازنة المقبلة بكثير الإنفاق الحكومي على التعليم العالي والتنمية الزراعية والتخفيف من مخاطر التغير المناخي.
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