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حظر التجوّل الليلي في وسط لوس أنجليس يدخل حيّز التنفيذ

حظر التجوّل الليلي في وسط لوس أنجليس يدخل حيّز التنفيذ

2025-06-11 01:01:08
(MENAFN- Al-Bayan) دخل حيّز التنفيذ مساء الثلاثاء في الساعة 20,00 (03,00 ت غ الأربعاء) قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضته رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس في وسط المدينة حيث تجري منذ ليال عدّة صدامات بين قوات الأمن ومحتجّين على سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وبعيد بدء سريان الحظر كان عشرات المتظاهرين لا يزالون في وسط المدينة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة أعمال شغب وصدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين ضدّ سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وقالت باس للصحافيين "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل في وسط مدينة لوس أنجليس لوقف أعمال التخريب والنهب".

وأضافت "في الليلة الماضية، تعرّضت 23 شركة للنهب، وأعتقد أنّكم إذا قدتم سيارتكم في وسط مدينة لوس أنجليس، فإنّ الكتابات على الجدران منتشرة في كل مكان وقد تسبّبت بأضرار جسيمة للشركات ولعدد من الممتلكات".

وبدأ الحظر بعيد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنّ لوس أنجليس تتعرّض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب".

وبعيد أيام من المواجهات الليلية بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين المعارضين لسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، اتّخذ الرئيس الجمهوري الإثنين قرارا استثنائيا بنشر 700 عنصر من المارينز.

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