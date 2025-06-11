نيكاي الياباني يواصل الصعود لليوم الرابع

MENAFN - Al-Bayan) صعد المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء مدعوما باتفاق مسؤولين أميركيين وصينيين على إطار عمل لإعادة تعليق الرسوم المتبادلة بين البلدين وإزالة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة.

وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا أطول سلسلة مكاسب متتالية في حوالي شهر، لكنه لا يزال متراجعا بنسبة 4.2 بالمئة لهذا العام.

وظل المؤشر توبكس الأوسع مستقرا.

وقال تاتسونوري كاواي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في ميتسوبيشي يو.إف.جيه ئي سمارت للأوراق المالية، إن الأسهم العالمية أخذت في الاعتبار إلى حد كبير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض وتعليق الرسوم الجمركية، لكن الأسهم اليابانية لم تتعاف بعد إلى أعلى مستوياتها التي شهدتها في بداية العام.

كان سهم سومكو أكبر الرابحين في مؤشر نيكاي، يليه سهم إيسيتان ميتسوكوشي الذي حقق مكاسب بنسبة 6.2 بالمئة.