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بسم الله الرحمن الرحيم

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الاربعاء 15 ذو الحجة 1446 هجرية الموافق 11 حزيران 2025 ميلادية.

11/06/2025 06:16:12





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