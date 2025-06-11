عاجل طقس حار نسبيا في أغلب المناطق حتى السبت

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عاجل طقس حار نسبيا في أغلب المناطق حتى السبت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الاربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن ترك العطور و المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، داعية المواطنين الى الإكثار من شرب السوائل.
ويبقى الطقس حتى السبت حارا نسبيا في اغلب مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 21, وفي مرتفعات الشراة 30 - 19, وفي مناطق البادية 38 - 21, وفي مناطق السهول 33 - 22, وفي الأغوار الشمالية 37 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28, وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن ترك العطور و المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، داعية المواطنين الى الإكثار من شرب السوائل.
ويبقى الطقس حتى السبت حارا نسبيا في اغلب مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 21, وفي مرتفعات الشراة 30 - 19, وفي مناطق البادية 38 - 21, وفي مناطق السهول 33 - 22, وفي الأغوار الشمالية 37 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28, وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.
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