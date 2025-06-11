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عاجل طقس حار نسبيا في أغلب المناطق حتى السبت

عاجل طقس حار نسبيا في أغلب المناطق حتى السبت

2025-06-11 12:04:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الاربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن ترك العطور و المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، داعية المواطنين الى الإكثار من شرب السوائل.
ويبقى الطقس حتى السبت حارا نسبيا في اغلب مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 21, وفي مرتفعات الشراة 30 - 19, وفي مناطق البادية 38 - 21, وفي مناطق السهول 33 - 22, وفي الأغوار الشمالية 37 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28, وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

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