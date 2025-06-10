استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول بهبوط أول طائرة سورية بعد 12 عاما من الانقطاع

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استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول بهبوط أول طائرة سورية بعد 12 عاما من الانقطاع
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 10 - 6 (كونا) -- هبطت اليوم الثلاثاء أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السورية في مطار إسطنبول الدولي قادمة من دمشق بعد انقطاع دام 12 عاما في حركة الطيران بين البلدين.
وجرى في المطار حفل استقبال رسمي للطائرة السورية التي تمثل أول رحلة مباشرة بين العاصمتين منذ توقف الرحلات عام 2012 بسبب الأحداث التي شهدتها سوريا.
واستقبل مسؤولو شركة (آي جي أي) المشغلة لمطار إسطنبول الدولي مسؤولي الخطوط الجوية السورية وطاقم الطائرة بالورود وذلك في مراسم أقيمت أمام البوابة B15 في قاعة الوصول.
وشارك في الحفل مدير تطوير الطيران في شركة (آي جي أي) فرات أوجاك والمدير العام للخطوط الجوية السورية سامح عرابي إلى جانب عدد من المسؤولين الأتراك والسوريين.
ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول بعد انقطاع دام 12 عاما في إطار خطوات متبادلة للتقارب بين البلدين. (النهاية)
ط أ / ح م ف
وجرى في المطار حفل استقبال رسمي للطائرة السورية التي تمثل أول رحلة مباشرة بين العاصمتين منذ توقف الرحلات عام 2012 بسبب الأحداث التي شهدتها سوريا.
واستقبل مسؤولو شركة (آي جي أي) المشغلة لمطار إسطنبول الدولي مسؤولي الخطوط الجوية السورية وطاقم الطائرة بالورود وذلك في مراسم أقيمت أمام البوابة B15 في قاعة الوصول.
وشارك في الحفل مدير تطوير الطيران في شركة (آي جي أي) فرات أوجاك والمدير العام للخطوط الجوية السورية سامح عرابي إلى جانب عدد من المسؤولين الأتراك والسوريين.
ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول بعد انقطاع دام 12 عاما في إطار خطوات متبادلة للتقارب بين البلدين. (النهاية)
ط أ / ح م ف
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