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استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول بهبوط أول طائرة سورية بعد 12 عاما من الانقطاع

استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول بهبوط أول طائرة سورية بعد 12 عاما من الانقطاع

2025-06-10 11:30:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 10 - 6 (كونا) -- هبطت اليوم الثلاثاء أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السورية في مطار إسطنبول الدولي قادمة من دمشق بعد انقطاع دام 12 عاما في حركة الطيران بين البلدين.
وجرى في المطار حفل استقبال رسمي للطائرة السورية التي تمثل أول رحلة مباشرة بين العاصمتين منذ توقف الرحلات عام 2012 بسبب الأحداث التي شهدتها سوريا.
واستقبل مسؤولو شركة (آي جي أي) المشغلة لمطار إسطنبول الدولي مسؤولي الخطوط الجوية السورية وطاقم الطائرة بالورود وذلك في مراسم أقيمت أمام البوابة B15 في قاعة الوصول.
وشارك في الحفل مدير تطوير الطيران في شركة (آي جي أي) فرات أوجاك والمدير العام للخطوط الجوية السورية سامح عرابي إلى جانب عدد من المسؤولين الأتراك والسوريين.
ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول بعد انقطاع دام 12 عاما في إطار خطوات متبادلة للتقارب بين البلدين. (النهاية)

ط أ / ح م ف


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