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إيران تفوز بثلاثية على كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026

إيران تفوز بثلاثية على كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026

2025-06-10 11:30:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 10 – 6 (كونا) -- فاز المنتخب الإيراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء على ضيفه منتخب كوريا الشمالية بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل أهداف إيران كل من مهدي محبي في الدقيقة 74 ومهدي طارمي بعد ثلاث دقائق وأمير حسين زادة في الدقيقة الأخيرة.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب (آزادي) بالعاصمة الإيرانية طهران حالة طرد واحدة لأحد لاعبي منتخب كوريا الشمالية في الدقيقة 66 من زمن المباراة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
وبنهاية مباريات المجموعات تصدرت إيران فرق المجموعة برصيد 23 نقطة وتأهلت مباشرة الى النهائيات التي ستقام العام المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تليها أوزبكستان التي رافقتها مباشرة إلى النهائيات بعد أن حلت في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم المنتخب الإماراتي في المركز الثالث بواقع 15 نقطة بينما حل منتخب قطر في المركز الرابع أمام كازاخستان التي جاءت أخيرة بثماني نقاط. (النهاية)

م و / ر ج


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