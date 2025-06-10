إيران تفوز بثلاثية على كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026

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إيران تفوز بثلاثية على كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 10 – 6 (كونا) -- فاز المنتخب الإيراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء على ضيفه منتخب كوريا الشمالية بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل أهداف إيران كل من مهدي محبي في الدقيقة 74 ومهدي طارمي بعد ثلاث دقائق وأمير حسين زادة في الدقيقة الأخيرة.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب (آزادي) بالعاصمة الإيرانية طهران حالة طرد واحدة لأحد لاعبي منتخب كوريا الشمالية في الدقيقة 66 من زمن المباراة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
وبنهاية مباريات المجموعات تصدرت إيران فرق المجموعة برصيد 23 نقطة وتأهلت مباشرة الى النهائيات التي ستقام العام المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تليها أوزبكستان التي رافقتها مباشرة إلى النهائيات بعد أن حلت في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم المنتخب الإماراتي في المركز الثالث بواقع 15 نقطة بينما حل منتخب قطر في المركز الرابع أمام كازاخستان التي جاءت أخيرة بثماني نقاط. (النهاية)
م و / ر ج
وسجل أهداف إيران كل من مهدي محبي في الدقيقة 74 ومهدي طارمي بعد ثلاث دقائق وأمير حسين زادة في الدقيقة الأخيرة.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب (آزادي) بالعاصمة الإيرانية طهران حالة طرد واحدة لأحد لاعبي منتخب كوريا الشمالية في الدقيقة 66 من زمن المباراة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
وبنهاية مباريات المجموعات تصدرت إيران فرق المجموعة برصيد 23 نقطة وتأهلت مباشرة الى النهائيات التي ستقام العام المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تليها أوزبكستان التي رافقتها مباشرة إلى النهائيات بعد أن حلت في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ثم المنتخب الإماراتي في المركز الثالث بواقع 15 نقطة بينما حل منتخب قطر في المركز الرابع أمام كازاخستان التي جاءت أخيرة بثماني نقاط. (النهاية)
م و / ر ج
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