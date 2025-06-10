السعودية تخسر أمام أستراليا وتنتقل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026

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السعودية تخسر أمام أستراليا وتنتقل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 6 (كونا) -- خسر المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 2-1 ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وأقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة حيث افتتح اللاعب عبدالرحمن العبود التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة 19 قبل أن يعادل كونور ميتكالفي النتيجة لأستراليا في الدقيقة 42.
ومع انطلاق الشوط الثاني أحرز ميتشل ديوك هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 48 ليضمن بذلك المنتخب الأسترالي المركز الثاني في المجموعة والتأهل المباشر إلى المونديال برفقة منتخب اليابان المتصدر.
وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي في المركز الثالث ليخوض الملحق الآسيوي بينما جاءت إندونيسيا في المركز الرابع لتلحق به إلى الدور ذاته.
وحسب نظام التصفيات يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 فيما تنتقل المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع (الملحق الآسيوي) للتنافس على بطاقتين مباشرتين إلى نهائيات كأس العالم بالإضافة إلى بطاقة ثالثة لخوض الملحق العالمي.
ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي خلال شهر أكتوبر المقبل بنظام التجمع في دولة مضيفة.(النهاية)
ف ن / ح م ف
وأقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة حيث افتتح اللاعب عبدالرحمن العبود التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة 19 قبل أن يعادل كونور ميتكالفي النتيجة لأستراليا في الدقيقة 42.
ومع انطلاق الشوط الثاني أحرز ميتشل ديوك هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 48 ليضمن بذلك المنتخب الأسترالي المركز الثاني في المجموعة والتأهل المباشر إلى المونديال برفقة منتخب اليابان المتصدر.
وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي في المركز الثالث ليخوض الملحق الآسيوي بينما جاءت إندونيسيا في المركز الرابع لتلحق به إلى الدور ذاته.
وحسب نظام التصفيات يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 فيما تنتقل المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع (الملحق الآسيوي) للتنافس على بطاقتين مباشرتين إلى نهائيات كأس العالم بالإضافة إلى بطاقة ثالثة لخوض الملحق العالمي.
ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي خلال شهر أكتوبر المقبل بنظام التجمع في دولة مضيفة.(النهاية)
ف ن / ح م ف
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