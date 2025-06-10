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السعودية تخسر أمام أستراليا وتنتقل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026

السعودية تخسر أمام أستراليا وتنتقل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026

2025-06-10 11:30:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 10 - 6 (كونا) -- خسر المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 2-1 ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وأقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة حيث افتتح اللاعب عبدالرحمن العبود التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة 19 قبل أن يعادل كونور ميتكالفي النتيجة لأستراليا في الدقيقة 42.
ومع انطلاق الشوط الثاني أحرز ميتشل ديوك هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 48 ليضمن بذلك المنتخب الأسترالي المركز الثاني في المجموعة والتأهل المباشر إلى المونديال برفقة منتخب اليابان المتصدر.
وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي في المركز الثالث ليخوض الملحق الآسيوي بينما جاءت إندونيسيا في المركز الرابع لتلحق به إلى الدور ذاته.
وحسب نظام التصفيات يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 فيما تنتقل المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع (الملحق الآسيوي) للتنافس على بطاقتين مباشرتين إلى نهائيات كأس العالم بالإضافة إلى بطاقة ثالثة لخوض الملحق العالمي.
ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي خلال شهر أكتوبر المقبل بنظام التجمع في دولة مضيفة.(النهاية)

ف ن / ح م ف


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