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ليبيا ترحب ب(قافلة الصمود) المغاربية وتعتبرها رمزا للتضامن مع غزة

ليبيا ترحب ب(قافلة الصمود) المغاربية وتعتبرها رمزا للتضامن مع غزة

2025-06-10 11:30:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 10 - 6 (كونا) -- رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الثلاثاء بدخول (قافلة الصمود) المغاربية إلى الأراضي الليبية معتبرا اياها "رمزا حيا لارتباط الشعوب العربية والإسلامية بنضال الشعب الفلسطيني".
وذكر المجلس في بيان له "نعرب عن ترحيبنا العميق بوصول قافلة الصمود إلى الأراضي الليبية برا في إطار الجهود الشعبية والإنسانية الرامية لكسر الحصار الجائر المفروض على أهلنا في غزة وتعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية".
واعتبر هذه الخطوة "موقفا عمليا في وجه الاحتلال وممارساته اللاإنسانية ودعما لصمود غزة التي تواصل تقديم التضحيات نيابة عن الأمة جمعاء".
وأكد المجلس أن "ليبيا حكومة وشعبا ستبقى ثابتة على عهدها في دعم القضية الفلسطينية العادلة وأن مثل هذه القوافل التضامنية تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الحصار سياسة مرفوضة أخلاقيا وقانونيا ولابد من إنهائه فورا".
وأعلن منظمو القافلة خلال ساعات النهار اكتمال وصولها من تونس إلى ليبيا وأنها في طريقها إلى مدينة (الزاوية) التي تبعد 51 كيلومترا عن العاصمة طرابلس قبل أن تواصل طريقها إلى مصر ثم إلى الحدود مع قطاع غزة.
وانطلقت (قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار عن غزة) من تونس أمس الاثنين تحت شعار "ماضون إلى غزة برا وبحرا وجوا" حيث تضم مجموعة كبيرة من المتطوعين والمتضامنين من بلدان المغرب العربي بالاضافة إلى نشطاء أجانب سيلتحقون بالقافلة في القاهرة. (النهاية)

ش ب م / س ع م


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