الولايات المتحدة: فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين غير مجد في وقف إطلاق النار بغزة

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الولايات المتحدة: فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين غير مجد في وقف إطلاق النار بغزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 6 (كونا) -- اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن قيام خمس دول حليفة بفرض عقوبات على وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "غير مجد" ولن يقود إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني حيث يواصل جيش الاحتلال حربه الوحشية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحافيين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن "نجد هذا (فرض العقوبات) غير مجد على الإطلاق ولن يقربنا من وقف إطلاق النار في غزة وينبغي أن تركز هذه الدول على المذنب الحقيقي ألا وهو حماس".
وأضافت بروس "لا نزال قلقين بشأن أي خطوة من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي".
ورأت أنه "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فعليهم التركيز على دعم مفاوضات المبعوث (الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط) ستيف ويتكوف ودعم مؤسسة غزة الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات".
وفرضت خمس دول هي بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال وهما وزير المالية ووزير الأمن الداخلي بسبب مواقفهما من غزة حيث يدعمان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويدعوان إلى مزيد من القتل في القطاع المحاصر.
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية في الحكومة نفسها بتسلئيل سموتريتش.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن العقوبات ضد الوزيرين تشمل حظر السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول أو ممتلكات خاصة بهما. (النهاية)
ع س ج / ر ج
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحافيين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن "نجد هذا (فرض العقوبات) غير مجد على الإطلاق ولن يقربنا من وقف إطلاق النار في غزة وينبغي أن تركز هذه الدول على المذنب الحقيقي ألا وهو حماس".
وأضافت بروس "لا نزال قلقين بشأن أي خطوة من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي".
ورأت أنه "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فعليهم التركيز على دعم مفاوضات المبعوث (الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط) ستيف ويتكوف ودعم مؤسسة غزة الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات".
وفرضت خمس دول هي بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال وهما وزير المالية ووزير الأمن الداخلي بسبب مواقفهما من غزة حيث يدعمان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويدعوان إلى مزيد من القتل في القطاع المحاصر.
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية في الحكومة نفسها بتسلئيل سموتريتش.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن العقوبات ضد الوزيرين تشمل حظر السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول أو ممتلكات خاصة بهما. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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