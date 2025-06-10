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الولايات المتحدة: فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين غير مجد في وقف إطلاق النار بغزة

الولايات المتحدة: فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين غير مجد في وقف إطلاق النار بغزة

2025-06-10 11:30:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 6 (كونا) -- اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن قيام خمس دول حليفة بفرض عقوبات على وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "غير مجد" ولن يقود إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني حيث يواصل جيش الاحتلال حربه الوحشية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحافيين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن "نجد هذا (فرض العقوبات) غير مجد على الإطلاق ولن يقربنا من وقف إطلاق النار في غزة وينبغي أن تركز هذه الدول على المذنب الحقيقي ألا وهو حماس".
وأضافت بروس "لا نزال قلقين بشأن أي خطوة من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي".
ورأت أنه "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فعليهم التركيز على دعم مفاوضات المبعوث (الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط) ستيف ويتكوف ودعم مؤسسة غزة الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات".
وفرضت خمس دول هي بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال وهما وزير المالية ووزير الأمن الداخلي بسبب مواقفهما من غزة حيث يدعمان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويدعوان إلى مزيد من القتل في القطاع المحاصر.
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية في الحكومة نفسها بتسلئيل سموتريتش.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن العقوبات ضد الوزيرين تشمل حظر السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول أو ممتلكات خاصة بهما. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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