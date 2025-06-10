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وزيرا الخارجية الامريكي والاماراتي يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وزيرا الخارجية الامريكي والاماراتي يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

2025-06-10 11:30:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 10 – 6 (كونا) –- أكد وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الثلاثاء أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما في تعزيز الأمن والازدهار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان روبيو والشيخ عبدالله بن زايد التقيا في مقر الوزارة بواشنطن وبحثا الزيارة التاريخية الاخيرة التي قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى دولة الامارات.
واضافت بروس أن الوزير روبيو شكر دولة الامارات على تقديمها المساعدات الانسانية للفلسطينيين مشددا على ضرورة "ضمان عدم تمكن حركة حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى".
وأشارت الى ان الجانبين ناقشا كذلك قضايا اقليمية أخرى بما في ذلك سوريا والتطورات في السودان.
من جهته قال الوزير روبيو على صفحته بموقع (اكس) ان مناقشاته مع الوزير الاماراتي تناولت الفرص الاقتصادية والأمن الإقليمي والجهود الإنسانية والتأكيد على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات. (النهاية)

ا م م / ر ج


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