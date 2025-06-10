وزيرا الخارجية الامريكي والاماراتي يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

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وزيرا الخارجية الامريكي والاماراتي يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 10 – 6 (كونا) –- أكد وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الثلاثاء أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما في تعزيز الأمن والازدهار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان روبيو والشيخ عبدالله بن زايد التقيا في مقر الوزارة بواشنطن وبحثا الزيارة التاريخية الاخيرة التي قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى دولة الامارات.
واضافت بروس أن الوزير روبيو شكر دولة الامارات على تقديمها المساعدات الانسانية للفلسطينيين مشددا على ضرورة "ضمان عدم تمكن حركة حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى".
وأشارت الى ان الجانبين ناقشا كذلك قضايا اقليمية أخرى بما في ذلك سوريا والتطورات في السودان.
من جهته قال الوزير روبيو على صفحته بموقع (اكس) ان مناقشاته مع الوزير الاماراتي تناولت الفرص الاقتصادية والأمن الإقليمي والجهود الإنسانية والتأكيد على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات. (النهاية)
ا م م / ر ج
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان روبيو والشيخ عبدالله بن زايد التقيا في مقر الوزارة بواشنطن وبحثا الزيارة التاريخية الاخيرة التي قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى دولة الامارات.
واضافت بروس أن الوزير روبيو شكر دولة الامارات على تقديمها المساعدات الانسانية للفلسطينيين مشددا على ضرورة "ضمان عدم تمكن حركة حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى".
وأشارت الى ان الجانبين ناقشا كذلك قضايا اقليمية أخرى بما في ذلك سوريا والتطورات في السودان.
من جهته قال الوزير روبيو على صفحته بموقع (اكس) ان مناقشاته مع الوزير الاماراتي تناولت الفرص الاقتصادية والأمن الإقليمي والجهود الإنسانية والتأكيد على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات. (النهاية)
ا م م / ر ج
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