وزير الشؤون: الكويت حريصة على تعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني مع مملكة البحرين

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وزير الشؤون: الكويت حريصة على تعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني مع مملكة البحرين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 10 - 6 (كونا) -- أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية والإنسانية بما يخدم الأهداف التنموية والإنسانية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الوزير الحويلة مع وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة العلوي على هامش مشاركتها في أعمال الدورة ال18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء ركز على أهمية تعزيز الجهود الثنائية وتوحيد المواقف دوليا في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويخدم الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن الجانبين أكدا عمق العلاقات الأخوية وضرورة تنسيق الجهود بشكل مستمر وتبادل التجارب الناجحة في مجال تطوير سياسات العمل التعاوني والتطوعي وخدمات التنمية الاجتماعية.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السفير الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح ونائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي. (النهاية)
ع س ت / ر ج
جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الوزير الحويلة مع وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة العلوي على هامش مشاركتها في أعمال الدورة ال18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء ركز على أهمية تعزيز الجهود الثنائية وتوحيد المواقف دوليا في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويخدم الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن الجانبين أكدا عمق العلاقات الأخوية وضرورة تنسيق الجهود بشكل مستمر وتبادل التجارب الناجحة في مجال تطوير سياسات العمل التعاوني والتطوعي وخدمات التنمية الاجتماعية.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السفير الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح ونائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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