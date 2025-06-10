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وزير الشؤون: الكويت حريصة على تعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني مع مملكة البحرين

وزير الشؤون: الكويت حريصة على تعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني مع مملكة البحرين

2025-06-10 11:30:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 10 - 6 (كونا) -- أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية والإنسانية بما يخدم الأهداف التنموية والإنسانية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الوزير الحويلة مع وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة العلوي على هامش مشاركتها في أعمال الدورة ال18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء ركز على أهمية تعزيز الجهود الثنائية وتوحيد المواقف دوليا في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويخدم الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن الجانبين أكدا عمق العلاقات الأخوية وضرورة تنسيق الجهود بشكل مستمر وتبادل التجارب الناجحة في مجال تطوير سياسات العمل التعاوني والتطوعي وخدمات التنمية الاجتماعية.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السفير الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح ونائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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