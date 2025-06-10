قاض فيدرالي يرفض طلب المدعي العام لولاية كاليفورنيا وحاكم الولاية الوقف الفوري لنشر قوات في لوس أنجلوس

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قاض فيدرالي يرفض طلب المدعي العام لولاية كاليفورنيا وحاكم الولاية الوقف الفوري لنشر قوات في لوس أنجلوس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 6 (كونا) -- رفض القاضي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تشارلز براير اليوم الثلاثاء الدعوى القضائية التي قدمتها ولاية كاليفورنيا ضد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من مشاة البحرية وأفراد من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس التي تشهد احتجاجات معارضة لسياسات الرئيس.
وأفادت شبكة (سي أن أن) الأمريكية بأن القاضي حدد يوم غد الخميس موعدا للنظر في طلب الولاية إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس.
وأوضحت الشبكة أن وزارة العدل الأمريكية قدمت في وقت سابق اليوم مذكرة موجزة إلى المحكمة اعتبرت فيها أن طلب الولاية "لا أساس قانوني له وقد يعرض (في حال الموافقة عليه) سلامة موظفي وزارة الأمن الداخلي للخطر ويتداخل مع قدرة الحكومة الفيدرالية على تنفيذ عملياتها".
وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم قد رفعا أمس الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار الإدارة الأمريكية نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس دون موافقة حاكم الولاية قبل أن تقرر الإدارة استدعاء ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني ونحو 700 من مشاة البحرية لمواجهة موجة الاحتجاجات.
واعتبر بونتا ونيوسوم في الدعوى التي قدماها أن أمر الرئيس ترامب "يتجاوز سلطة الحكومة الفيدرالية بموجب القانون" لكن ترامب دافع عن قراره.
في غضون ذلك أعلنت شرطة لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء اعتقال ما يقارب 150 شخصا منذ يوم السبت الماضي وذلك خلال "الاحتجاجات والأنشطة الإجرامية في منطقة وسط المدينة".
وقالت الشرطة في بيان إن نحو 100 شخص من مجموع الموقوفين اعتقلوا أمس الاثنين بينما تعرض سبعة من أفراد الشرطة لإصابات خفيفة.
وأضافت أن "العديد من المحلات التجارية تعرضت للنهب" فتم اعتقال 14 شخصا متهمين بالتورط في هذه الأعمال موضحة أنها استخدمت "خلال عملية السيطرة على الحشود العديد من الطلقات غير الفتاكة". (النهاية)
ع س ج / ر ج
وأفادت شبكة (سي أن أن) الأمريكية بأن القاضي حدد يوم غد الخميس موعدا للنظر في طلب الولاية إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس.
وأوضحت الشبكة أن وزارة العدل الأمريكية قدمت في وقت سابق اليوم مذكرة موجزة إلى المحكمة اعتبرت فيها أن طلب الولاية "لا أساس قانوني له وقد يعرض (في حال الموافقة عليه) سلامة موظفي وزارة الأمن الداخلي للخطر ويتداخل مع قدرة الحكومة الفيدرالية على تنفيذ عملياتها".
وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم قد رفعا أمس الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار الإدارة الأمريكية نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس دون موافقة حاكم الولاية قبل أن تقرر الإدارة استدعاء ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني ونحو 700 من مشاة البحرية لمواجهة موجة الاحتجاجات.
واعتبر بونتا ونيوسوم في الدعوى التي قدماها أن أمر الرئيس ترامب "يتجاوز سلطة الحكومة الفيدرالية بموجب القانون" لكن ترامب دافع عن قراره.
في غضون ذلك أعلنت شرطة لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء اعتقال ما يقارب 150 شخصا منذ يوم السبت الماضي وذلك خلال "الاحتجاجات والأنشطة الإجرامية في منطقة وسط المدينة".
وقالت الشرطة في بيان إن نحو 100 شخص من مجموع الموقوفين اعتقلوا أمس الاثنين بينما تعرض سبعة من أفراد الشرطة لإصابات خفيفة.
وأضافت أن "العديد من المحلات التجارية تعرضت للنهب" فتم اعتقال 14 شخصا متهمين بالتورط في هذه الأعمال موضحة أنها استخدمت "خلال عملية السيطرة على الحشود العديد من الطلقات غير الفتاكة". (النهاية)
ع س ج / ر ج
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