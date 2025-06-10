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قاض فيدرالي يرفض طلب المدعي العام لولاية كاليفورنيا وحاكم الولاية الوقف الفوري لنشر قوات في لوس أنجلوس

قاض فيدرالي يرفض طلب المدعي العام لولاية كاليفورنيا وحاكم الولاية الوقف الفوري لنشر قوات في لوس أنجلوس

2025-06-10 11:30:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 6 (كونا) -- رفض القاضي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تشارلز براير اليوم الثلاثاء الدعوى القضائية التي قدمتها ولاية كاليفورنيا ضد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من مشاة البحرية وأفراد من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس التي تشهد احتجاجات معارضة لسياسات الرئيس.
وأفادت شبكة (سي أن أن) الأمريكية بأن القاضي حدد يوم غد الخميس موعدا للنظر في طلب الولاية إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس.
وأوضحت الشبكة أن وزارة العدل الأمريكية قدمت في وقت سابق اليوم مذكرة موجزة إلى المحكمة اعتبرت فيها أن طلب الولاية "لا أساس قانوني له وقد يعرض (في حال الموافقة عليه) سلامة موظفي وزارة الأمن الداخلي للخطر ويتداخل مع قدرة الحكومة الفيدرالية على تنفيذ عملياتها".
وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا وحاكم الولاية غافين نيوسوم قد رفعا أمس الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للطعن في قرار الإدارة الأمريكية نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس دون موافقة حاكم الولاية قبل أن تقرر الإدارة استدعاء ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني ونحو 700 من مشاة البحرية لمواجهة موجة الاحتجاجات.
واعتبر بونتا ونيوسوم في الدعوى التي قدماها أن أمر الرئيس ترامب "يتجاوز سلطة الحكومة الفيدرالية بموجب القانون" لكن ترامب دافع عن قراره.
في غضون ذلك أعلنت شرطة لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء اعتقال ما يقارب 150 شخصا منذ يوم السبت الماضي وذلك خلال "الاحتجاجات والأنشطة الإجرامية في منطقة وسط المدينة".
وقالت الشرطة في بيان إن نحو 100 شخص من مجموع الموقوفين اعتقلوا أمس الاثنين بينما تعرض سبعة من أفراد الشرطة لإصابات خفيفة.
وأضافت أن "العديد من المحلات التجارية تعرضت للنهب" فتم اعتقال 14 شخصا متهمين بالتورط في هذه الأعمال موضحة أنها استخدمت "خلال عملية السيطرة على الحشود العديد من الطلقات غير الفتاكة". (النهاية)

ع س ج / ر ج


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