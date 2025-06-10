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مندوب الكويت بالأمم المتحدة: لا غنى عن المتابعة الأممية لحل ملفات الأسرى والممتلكات الكويتية

مندوب الكويت بالأمم المتحدة: لا غنى عن المتابعة الأممية لحل ملفات الأسرى والممتلكات الكويتية

2025-06-10 11:30:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 10 - 6 (كونا) -- أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي اليوم الثلاثاء أهمية المتابعة الأممية من خلال مجلس الأمن الدولي من أجل الوصول إلى حل عادل ومنصف لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في العراق بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول ملف الأسرى والمفقودين وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وقال البناي إن تلك الملفات ليست "سياسية أو خلافات ثنائية بل هي ملفات إنسانية حيث تستحق عائلات المفقودين والضحايا العدالة بمعرفة مصير أحبائها".
واشار إلى أن "أمة بأكملها تنتظر استعادة أرشيفها الوطني الذي يعيد للوطن ذاكرته الوطنية" موضحا أن موضوع الأرشيف الوطني "لا يعتبر مسألة رمزية فحسب بل يمثل حجر أساس في حماية الذاكرة الكويتية ولذا فإن أي تأخير في هذا المجال يعد انتقاصا من العدالة التاريخية التي نطالب بها".
وشدد على أن الأمر يتعلق بحقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا ينبغي إخضاعها لأي حسابات سياسية أو تأجيلات إجرائية مشددا على أن "إنهاء المعاناة يتطلب رغبة حقيقية من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة بعيدا عن المماطلة والتسويف".
وأكد السفير البناي أن تقرير الأمين العام يعكس بجلاء حجم التماطل والتردد وأن هناك الكثير مما يجب القيام به مستشهدا بأن أكثر من 300 شخص لا يزالون في عداد المفقودين من دون وجود أي تقدم يذكر الأمر الذي يعطل عملية العدالة الإنسانية التي "ننشدها جميعا".
وجدد التأكيد على دعم البلاد التام لتوصية الأمين العام المتعلقة بتعيين مسؤول أممي رفيع المستوى لمتابعة هذا الملف بشكل حصري بعد انتهاء ولاية عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في ديسمبر 2025.
ولفت البناي إلى أن وجود آلية مكرسة حصريا لهذا الملف يؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة ويساهم في حفظ الزخم وضمان استمرارية الجهود من دون انقطاع بغية تحقيق الأهداف المنشودة معتبرا التعاون عبر الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن تحديدا عنصرا أساسيا لإنجاز الملفات.
وشدد على ضرورة أن تترجم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى خطوات عملية تضمن تسريع الوتيرة ولاسيما فيما يتعلق باستكشاف الأدلة الجديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والشهادات الميدانية وإفادات الشهود لتحديد المواقع الواعدة في المناطق المستدل عليها.
وأضاف أن استمرار المتابعة وتقديم التقارير لمجلس الأمن من خلال هذه الآلية يشكل ركيزة أساسية ضمن مسارات العمل المعتمدة وإطارا تنسيقيا وعمليا بين الأطراف المعنية بما يعزز الشفافية والمتابعة الدولية.
وأكد أن مطلب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ليس مطلبا كويتيا فقط بل هو "مطلب مشروع يستند الى المسؤوليات المناطة بالمجلس بصفته الجهة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال البناي إن دولة الكويت تؤمن بأن التعاون الثنائي مع العراق يبقى ضروريا ولكن المتابعة الأممية من خلال مجلس الأمن "أمر لا غنى عنه".
ولفت النظر إلى أن تجربة العقود الماضية أظهرت أن غياب المتابعة الدولية قد يؤدي إلى تباطؤ وجمود وهو "ما لا يمكن القبول به بعد هذا المسار الطويل من المعاناة".
واختتم المندوب الكويتي كلمته بالإعراب عن امتنان دولة الكويت للأمين العام وللفريق العامل معه وجميع الأطراف والجهات الدولية والإقليمية التي ساهمت في دفع هذه الملفات إلى الأمام مؤكدا أن الكويت ستظل شريكا ملتزما بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية حتى إنجاز تلك الملفات. (النهاية)

ع س ت / س ع م


MENAFN10062025000071011013ID1109658832

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