موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن سيطرة سبعة فرق تابعة لها على حريق اندلع في غرفة بسرداب تستخدم كمخزن في منطقة الشويخ الصناعية وذلك من دون وقوع إصابات تذكر.

الكويت – الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) تحيل إشرافيين وآخرين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وجريمة التزوير.

فيينا - السلطات الأمنية في النمسا تعلن مقتل عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة بمدينة (غراتس) جنوب البلاد والشرطة تقول إنها تدخلت على الفور بعد تلقي بلاغات عن سماع طلقات نارية في المدرسة وإن قوات الأمن باشرت إجراءات تأمين الموقع والتحقيق في ملابسات الحادث.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد 54 فلسطينيا وإصابة 305 آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات ال24 الماضية.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن 16 فلسطينيا أصيبوا في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية المحتلة التي تتعرض لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

لندن - الحكومة البريطانية تعلن فرض عقوبات على ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية في الحكومة نفسها بتسلئيل سموتريتش.

اسطنبول - أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السورية تهبط في مطار إسطنبول الدولي قادمة من دمشق بعد انقطاع دام 12 عاما في حركة الطيران بين البلدين. (النهاية) ر ج