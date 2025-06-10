موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت – الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) تحيل إشرافيين وآخرين في بلدية الكويت إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وجريمة التزوير.
فيينا - السلطات الأمنية في النمسا تعلن مقتل عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة بمدينة (غراتس) جنوب البلاد والشرطة تقول إنها تدخلت على الفور بعد تلقي بلاغات عن سماع طلقات نارية في المدرسة وإن قوات الأمن باشرت إجراءات تأمين الموقع والتحقيق في ملابسات الحادث.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد 54 فلسطينيا وإصابة 305 آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات ال24 الماضية.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن 16 فلسطينيا أصيبوا في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية المحتلة التي تتعرض لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.
لندن - الحكومة البريطانية تعلن فرض عقوبات على ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية في الحكومة نفسها بتسلئيل سموتريتش.
اسطنبول - أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السورية تهبط في مطار إسطنبول الدولي قادمة من دمشق بعد انقطاع دام 12 عاما في حركة الطيران بين البلدين. (النهاية) ر ج
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